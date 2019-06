Samsung lança no Brasil sua nova linha de tablets; conheça

A Samsung lançou neste mês sua nova linha de tablets no Brasil - Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab A com S Pen e Galaxy Tab A 10.1. Com os três novos produtos, a família de tablets da empresa agora tem cinco opções - completam a lista o Samsung Galaxy Tab A 7" e o Galaxy Tab S4, que ainda é o mais potente.

"São públicos diferentes, usuários de tablets que têm diferentes usos, diferentes perspectivas", diz Renato Citrini, gerente sênior da divisão de mobile da Samsung Brasil. Ele diz que o consumidor do setor está "cada vez mais maduro", indo para o segundo ou terceiro tablet. "Elas estão indo para algo com mais performance, mais tela, mais recurso".

Conheça melhor cada uma das novidades:

Galaxy Tab S5e

Com estrutura ultrafina de 5.5 milímetros e apenas 400 gramas, esse tablet premium traz ainda uma bateria de 7,040 mAh, que dá autonomia de até 15 horas ao aparelho. Ele vem com duas câmeras, uma frontal de 8MP e uma traseira de 13 MP com foco automático, além de tela Super Amoled de 10,5". As bordas são finas, aproveitando o máximo da tela, que tem proporção de 16:10.

(Foto: Divulgação)

O tablet tem ainda quatro alto-falantes, que se adaptam à forma como o usuário segura o aparelho (modo retrato ou panorâmico), além de ter tecnologia de som Dolby e AKG.

Esse é o primeiro tablet da empresa a ter a Bixby Voice, disponível apenas em inglês, o que permite que ele atenda a comandos de voz. Ele também é compatível com o Samsung DeX², que permite que seja usado como um computador, facilitando uso para questões de trabalho.

"A família S é a que vai ter mais performance, mais design, maior índice de produtividade, de performance", elenca Citrini. "Extremamente fino, sem deixar de lado a bateria boa. Esse é um tablet de uso muito mais individual".

O tablet tem 64 GB de memória interna e chega na cor prata, ao preço sugerido de R$ 2.999.

Galaxy Tab A 10.1

Com tela de 10.1" polegadas que ocupa até 80% da frente do dispositivo, esse tablet traz foco no visual. Ele tem tecnologia de som Dolby Atmos, 7,5 milímetros de espessura e bateria de 6.150 mAh.

Para quem tem filhos, o tablet oferece um modo Kids Home que permite que as crianças se divirtam e aprendam com jogos. Essa interface infantil permite que os pais consigam controlar mais facilmente como os filhos usam o tablet. É possível customizar para atender ao interesse da família.

(Foto: Divulgação)

"A perspectiva dele é muito mais de ser o tablet da casa, da família", diz Citrini. "Essa cara é o que quer compartilhar. Uma tela boa, de 10 polegadas, com conforto.

O aparelho tem uma câmera frontal de 5MP e uma traseira de 8MP. Chega na cor prata, com armazenamento de 32 GB, podendo expandir até para 512 GB com cartão microSD. O preço sugerido é de R$ 1.599 na versão 4G e R$ 1.399 na versão Wi-Fi.

Galaxy Tab A com S Pen

Esse tablet tem uma tela WUXGA de 8 polegadas, bateria de 4,200 mAh, que dura até 11 horas,e tem como diferencial o uso da caneta S Pen, que o torna mais versátil, podendo ser usado para trabalho, estudo e lazer.

(Foto: Divulgação)

A caneta digital vem integrada ao corpo do tablet e permite que o usuário faça anotações, marcações e desenhos diretamente no display. "É um tablet portátil, de 8 polegadas, fácil de levar, cabe em uma bolsa... A pegada da caneta tem a questão da produtividade. Eu vou usar no meu trabalho, como meu caderno digital. Também para aula de colégio, de faculdade. Tem uma tela grande e você tem isso aliado a uma boa bateria", diz Citrini.

O tablet tem 32 GB de armazenamento interno, que pode ser expandido para até 512 GB com cartão microSD, e chega na cor preta, com preço sugerido de R$ 1.699.

Veja as especificações técnicas:

Samsung Galaxy Tab S5e Tela 10,5” (2560×1600) Super AMOLED Dimensões e peso 245.0 x 160.0 x 5.5mm; 400g

Câmera 13MP AF + 8.0MP Memória/ Armazenamento 4GB + 64GB3. microSD de até 512GB4 Sensores Acelerômetro, sensor de impressão digital, Bússola, Giroscópio, RGB, Proximidade, Efeito Hall. Processador Octa Core 2.0 GHz Bateria 7.040mAh, Carregamento Rápido Versão do Android Android 9.0 Vídeo Gravação: UHD 4K (3840×2160) a 30fps Reprodução: UHD 4K (3840×2160) a 60fps Áudio 4 alto-falantes AKG Dolby Atmos®

Samsung Galaxy Tab A 10.1″ Tela 10,1” (1920×1200) TFT Dimensões e peso 249,3 x 164,3 x 7,1mm; 483g

Câmera 8 MP AF + 5 MP Memória/ Armazenamento 2 GB RAM + 32 GB3 Memória Interna microSD de até 512GB4 Processador Octa-Core 1.8 GHz Bateria 6.150 mAh Versão do Android Android 9.0 Áudio 2 alto-falantes; Dolby Atmos