Samsung lança primeira TV 8K do mercado brasileiro

A Samsung lançou este mês as primeiras TVs QLED 8k do mercado brasileiro. O modelo Q900 chega disponível em quatro tamanhos (65’, 75’, 82’ e 98’ polegadas). São 33 milhões de pixels (para comparação, as TVs 4K têm cerca de 8 milhões), com resolução de 7680x4320 pixels.

Como ainda não há muita oferta de conteúdo em 8K, a televisão conta também com um recurso que faz a adaptação de imagens de resolução mais baixa, chamada de upscalling. Com processador Quantum 8K, os novos televisores conseguem analisar em tempo real um banco de dados com milhões de imagens em alta e baixa definição para usar como referência e refinar os conteúdos, que são adaptados para ficar o mais próximo da qualidade 8K.

A Q900 tem os mesmos recursos das QLEDs de topo da marca, incluindo a Única Conexão, que permite que um único cabo conecte a TV aos demais dispositivos, através da caixa One Connect, e o Controle Remoto Único, que serve para controlar outros aparelhos.

Essa ano, a categoria QLED está focada em contraste, com objetivo de manter simplesmente o máximo de preto. As cenas escuras, assim, serão exibidas com precisão altíssima. Com a tecnologia "Direct Full Array", a TV ainda controla os LEDs por zonas, ajudando o brilho cena a cena, para que o usuário aprecie o máximo do contraste. A intensidade varia de acordo com os modelos - a Q900 tem 480 blocos de iluminação - para comparar, a Q80, também lançada pela Samsung, tem 96 blocos.

A nova televisão tem ainda HDR com pontencial máximo de 4000 Nits4 (onde NITs é a unidade de medida de brilho), que trabalha em conjunto com a tecnologia HDR10+ (High Dynamic Range) para otimizar os níveis de nitidez da TV.

As vendas já começaram. Os presços sugeridos são a partir de R$ 24.999 (65”), R$ 38.999 (75”) e R$ 89.999 (82”). A versão de 98 polegadas ainda não está disponível.