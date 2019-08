San Boate, no Rio Vermelho, é assaltada por dupla; vídeo

A San Boate, do grupo San Sebastian, no Rio Vermelho, foi assaltada no fim da tarde desta terça-feira (6). De acordo com a assessoria do local, dois ladrões levaram cerca de R$ 3 mil, dois aparelhos celulares e outros objetos. Ninguém ficou ferido.

A casa não estava funcionando no momento do crime, funcionando apenas o setor administrativo. A polícia foi acionada. Parte da ação dos criminosos foi registrada por câmeras de segurança. Nas cenas, é possível ver quando um dos bandidos retira à força um colar de uma funcionária.

De acordo com a assessoria, essa foi a primeira vez que a boate foi roubada.