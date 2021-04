Sanduíches ganham status de pratos gourmet

Sobrecoxa marinada na cerveja é uma das apostas do Rangaço (Foto: Divulgação)

Sabe aquela hora que bate uma tremenda fome e que a gente quer tudo menos ir pra cozinha preparar um prato? Quem nunca? Pois é, deve ser para essas horas que inventaram os sandubas. Se para estas ocasiões eles já podiam ser considerados os coringas do menu, agora então que a ordem é ficarmos em casa, eles se tornaram ainda mais necessários. E cheios de chinfra.

Longe de ocuparem o lugar de quebra-galho, os sanduíches ganharam status de pratos elaborados e invadiram as cozinhas até de restaurantes mais requintados.

Cachorro quente de linguiça de atum do Boia Restaurante (Foto: Divulgação)

O chef Kaywa Hilton, finalista do reality Mestres do Sabor (Rede Globo), apostou no segmento introduzindo vários destes pratos feitos com pão usando os frutos do mar como base no seu recém-inaugurado Boia Cozinha Mar, na Pituba.

De lá, saem sandubas fresquinhos que chegam direto na casa do cliente. Antes dele, foi a vez do chef Peu Mesquita introduzir os sandubas de frutos do mar no cardápio do extinto M´ar. O sucesso foi tão grande que, logo depois da casa fechar as portas, uma dupla de empresárias (donas do Nozu) o contratou para criar um menu exclusivo para o Mr. Blue, que abriu as portas em plena pandemia e já virou um hit.

Chef Peu Mesquita usa camarão empanado no Mr. Pirata do Mr. Blue (Foto: Divulgação)

E assim vai o velho e bom sanduba ganhando prestígio e adeptos. Ora do empresariado do setor de bares e restaurantes, ora do público que tem respondido bem a esta nova roupagem.

O restaurante italiano La Pasta Gialla, que leva a assinatura do chef paulista Sergio Arno, chegou a criar um cardápio exclusivo apostando nos ícones da culinária italiana em formato de sanduíche a exemplo do filé à parmegiana.

Filé à parmegiana do La Pasta Gialla está no cardápio de sanduíches da casa (Foto: Divulgação)

O mesmo caminho vem seguindo a chef Emanuele Nascimento, do Benedita, que criou uma marca, a Varadero, para sua linha de sanduíches que também opera no sistema delivery.

A chef, que apostou nos cortes de carnes premium e em ingredientes cubanos e caribenhos, vem assistindo sua receita crescer nestes tempos mais difíceis.

Cardápio do El Gato Negro tem até opção vegetariana com carne de jaca (Foto: Divulgação)

Difícil elencar o número de empresários que vem colocando suas fichas neste setor. A El Gato Negro, por exemplo, abriu as portas em plena pandemia e já caiu no gosto do público. De acordo com Leonardo Grimaldi, um dos três sócios da casa, foi mais de um ano de testes até chegar no cardápio atual. “Quando estava tudo pronto para sair, veio a pandemia e adiamos um pouco, mas insistimos e estamos satisfeitos com os resultados", diz.

A lagosta entra na preparação do Lobster da Coffeetown (Foto: Divulgação)

Um dos pioneiros na linha gourmet de sanduíches, o chef de cozinha Rafael Zacharias apostou tudo na rede de hamburgueria Bravo e hoje carrega vários prêmios como o melhor sanduba da cidade e vários pontos de venda para administrar. Nada mal, hein!

Sanduba de pastrami do Bravo, sanduicheria pioneira na linha gourmet (Foto: Divulgação)

Para você, que assim como eu, está aí babando de vontade de experimentar estas delícias, vai aqui algumas sugestões testadas e aprovadas pelo CORREIO que você pode pedir aí de casa mesmo. Bon apetit!

ONDE PEDIR:

@boiarestaurante

@lapastagiallassa

@coffeetownsalvador

@rangaco.co

@varaderosanduicheria

@elgatonegro.br

@mrbluedelivery

@eusoubravo