Sandy & Júnior: fãs fazem fila de madrugada e gastam até 4 mil para ver os ídolos

O retorno da dupla Sandy & Júnior é uma possibilidade de se reconectar com a infância e a adolescência ao som das músicas da dupla que marcaram época. É por esse motivo que a vendedora Joana Melo, 27 anos, chegou na fila às 4h30 deste sábado (13) para conseguir o primeiro lugar e ver os ídolos de perto pela primeira vez.

“Sou fã desde 1995, eu era criancinha e já era apaixonada por eles. Minha família achava que era besteira de criança e eu morava no interior do Mato Grosso, uma cidade de menos de 20 mil habitantes. Eu amo a Sandy, mas meu sonho era ver a dupla, com as músicas da dupla. Eu achava que eu nunca poderia ver, agora com essa turnê eu falei eu vou, pode ser o preço que for, eu pago e vou”, contou a fã empolgada.

Todas as músicas cantadas no show podem ser conferidas aqui.

A décima fã na fila, a coordenadora pedagógica de São Paulo, Milene Mota, 32, já tinha feito amizade com os conterrâneos Carlos Henrique Camargo, 33, e Thiago Oliveira, 33, com quem esperava desde as 8h. A emoção para o primeiro show da turnê Nossa história é grande, mas ela ainda vai pra outras seis apresentações da dupla de irmãos, empreitada que custou cerca de 4 mil só com a compra dos ingressos. “Salvador foi uma opção porque eu tenho família aqui. Como moro em São Paulo, eu vou nos quatros shows na cidade. Ainda vou para as apresentações no Rio de Janeiro e em Curitiba”, disse.

Outro membro do novo grupo de amigos, o administrador de empresas, Thiago Oliveira, até se emocionou ao falar da banda, que marcou toda sua vida. “Foi um presente para a geração pq nós crescemos ouvindo Sandy & Júnior. A vida tem um ciclo e eles nos deram esse presente de retornar para a infância e a adolescência e depois a gente segue com as nossas vidas. Dá nostalgia”, disse ao lado do amigo de infância Carlos com quem compartilha os ídolos.

O artista Vagner Leão,33, veio preparado para enfrentar a fila desde a madrugada. Ele trouxe cadeira, guarda-sol, camisa extra e comida para ficar na frente da Fonte Nova desde a 5h, mas vai ter que deixar tudo para trás para poder curtir o show. “Eu vim do Cabula, peguei o primeiro ônibus de hoje. Eu trouxe tudo de casa, mas não pode entrar com nada porque muitas coisas não pode entrar na Arena Fonte Nova”, falou animado. O fã ainda brincou que quem quiser, pode levar tudo que ele deixar para trás: “Que faça bom uso”.

Felipe Pitágoras, 27, que é operador de telemarketing, chegou mais tarde na Arena, por volta das 11h30, e esperou até as 14h30 para tentar conseguir um lugar na grade. O menor tempo de espera, entretanto, não significa que ele seja menos fã da dupla. “Eu não sei descrever o que é ir para o show. É uma emoção única reviver o passado, reviver as recordações boas do passado”, disse.

A dupla que marcou vidas

O furor causado pela turnê de retorno de Sandy & Júnior é explicada pelo impacto que a banda tem na vida dos fãs que cresceram junto com os dois irmãos. A possibilidade de cantar ao vivo com a dupla deixou os admiradores ansiosos para descobrir o setlist, que já foi aprovado por Thiago.

“Eu vi a lista de músicas e acho que contemplou todas as etapas da vida, mas acho que mais a adolescência que a gente estava na fase do primeiro amor. A música deles vinha de encontro com o que a gente estava sentido. O conteúdo vai além da melodia, ela toca a vida mesmo”, comemorou o paulistano.

Já a primeira da fila, Joana, mal conseguiu escolher a sua música preferida e citou, pelo menos, cinco: Eu acho que pirei, Vamos pular, Replay, Imortal e Aprender a amar. Entretanto, o destaque ficou com Vamos pular. “ Eu choro ouvindo [essa música], não acredito que vou escutar ao vivo”, disse com euforia.

A possibilidade de reencontrar a banda nos palcos acalenta os fãs que só podiam escutar as músicas gravadas. Para muitas das pessoas que já estavam na fila, o fim da dupla era como um luto ou uma sensação de vazio.

Além de ser a possibilidade de ver o primeiro show da banda, a apresentação de hoje (13) é um hiato no momento de pesar de Joana pelo fim da banda. “Eu fiquei de luto, foi triste. Eu chorei. Estar aqui é realizar um sonho. Eu pensei que nunca mais ia poder ver a dupla. Sandy & Júnior não voltou, foi só pra uma turnê, mas já tá válido porque eu vou ver o show”, relatou.

Antes da primeira apresentação da sete já compradas, Milena comemorou que vai poder preencher a falta que a dupla faz na vida dela desde que ela foi para o último show da banda antes da separação, em 2007. “Foi muito triste, eu lembro até hoje daquele show do último abraço. Eu continuava a ouvir as músicas e acho que essa é a oportunidade de reviver tudo isso de novo em conjunto, tudo o que a gente já vivia sozinho em casa”, disse.

Perrengue para comprar ingressos

Nem os altos valores, muito menos a dificuldade para adquirir os ingressos abalou os mais fanáticos. De tudo era válido para garantir o ticket, desde criar várias contas no site que vendia o ingresso até pedir um novo cartão. “Foram quatro tablets e computadores ligados, eu tinha 5 senhas de acesso ao site. Tive que arranjar o cartão que permitia a pré-venda. Foram várias madrugadas sem dormir, mas consegui todos que eu queria”, relatou.

Para Vagner, ir a apenas um show também não era suficiente e ele foi atrás de uma forma de ganhar outro ingresso. Foi em um sorteio feito pela Volkswagen que o artista ganhou um par de tickets para ir a apresentação de Brasília. “Fiz a paródia e ganhei o par de ingressos para o show de lá”, contou. “Lá eu não preciso chegar tão cedo, porque ganhei o ticket gold e ai vou entrar antes”, disse o soteropolitano que vai escapar do perrengue na capital do Brasil.

*com supervisão da subeditora Fernanda Varela