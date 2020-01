Santa Casa da Bahia empossa novo provedor para o triênio 2020-2022

Em cerimônia que contou com cerca de 600 pessoas, a Santa Casa da Bahia anunciou seu novo provedor para o triênio 2020-2022: José Antônio Rodrigues Alves. Ele assume o cargo deixado por Roberto Sá Menezes após seis anos à frente da 2ª mais antiga Santa Casa do Brasil em funcionamento.

Essa é a segunda vez que Rodrigues assume o cargo magno da Santa Casa. Recém empossado, ele falou sobre a importância do trabalho desenvolvido pela instituição.

"Nossa Santa Casa sempre abraçou nações, cores, religiões, visões de mundo, gêneros, idades e condições econômicas. Somos sensíveis à necessidade do próximo e vivemos intensamente o propósito de compartilhar o que sabemos e fazemos. É isso que queremos: atender bem a população", afirmou o Provedor.

Na entrega do cargo, Roberto Sá Menezes fez um balanço sobre seu trabalho durante esses seis anos. "Apesar do grande desafio, tive ao meu lado grandes profissionais, que formam uma equipe de colaboradores engajados na missão de prosperar todos os negócios da instituição. E foi assim, juntos, que alcançamos grandes conquistas. Hoje encerro este ciclo com o sentimento de dever cumprido e de ter sido útil para a instituição com projetos relevantes que beneficiaram todas as áreas", destacou.

A cerimônia contou com autoridades como o prefeito em exercício de Salvador, Bruno Reis, e o vice-governador, João Leão.

Além do novo provedor, também foram empossados a vice-provedora Sônia Magnólia Lemos de Carvalho, demais membros da Mesa Administrativa, do Definitório e do Conselho Fiscal.

Fundada em 1549, a Santa Casa da Bahia atua nas áreas de saúde, cultura, ensino e pesquisa, ação social e educação infantil, além de serviços cemiteriais e de eventos. Hoje, conta com mais de 5.700 colaboradores diretos.