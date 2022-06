Santa Cruz: homem é preso e adolescente é apreendido com carro roubado

Um adolescente e um adulto foram alcançados por equipes da Operação Acauã, coordenada pelo Comando de Policiamento Regional (CPR) Atlântico, quando se preparavam para cometer roubos no bairro da Pituba. O flagrante aconteceu, na noite de quarta-feira (1). Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Nordeste de Amaralina) receberam denúncias de dois homens, na localidade de Santa Cruz, se preparando para cometer roubos no bairro da Pituba.

Os militares cercaram a região e alcançaram um adolescente e um adulto, com um carro modelo Clio. Eles foram perseguidos e, após confronto, colidiram com um poste. A dupla ainda tentou fugir correndo, mas foi interceptada. O veículo, que possuía restrição de roubo, estava com a placa falsa OUN-0280. Após consulta, verificou-se que a identificação correta seria OUH5G21.

"Seguimos com ações na região para evitar que traficantes, escondidos no Nordeste de Amaralina, pratiquem roubos a bares, restaurantes e transeuntes. Continuamos buscando também as armas de fogo utilizadas para atacar as nossas equipes", informou o chefe da Inteligência da Rondesp Atlântico e coordenador geral da Operação Acauã, capitão Fábio Emanuel Atanásio.

O oficial explicou ainda que o menor foi apresentado na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) e o adulto na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).