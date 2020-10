Santa Dulce dos Pobres: um ano de canonização da santa baiana

Santa Dulce foi canonizada em 13 de outubro de 2019 (Foto: Arquivo / Osid)

A edição 150 do podcast O Que a Bahia Quer Saber não poderia ser mais abençado: há um ano, no dia 13 de outubro de 2019, a Bahia - e o Brasil - ganhava a primeira santa genuinamente brasileira.

Para o mundo, ela é Santa Dulce dos Pobres. Para a gente, ela é Irmã Dulce. A freira magrinha e pequenina, que rodava as ruas de Salvador pedindo doações e ajudando os pobres, completa um ano entre os santos, e será lembrada em várias missas pelo país.

Nesse podcast, conversamos com pessoas que estiveram lá, no Vaticano, naquele 13 de outubro que jamais será esquecido pelos baianos - católicos ou não. O dia em que uma mulher baiana, destemida, chegou ao ponto máximo da sua vocação.

O que a canonização de Irmã Dulce representou para as Obras Sociais Irmã Dulce, o seu maior legado material? O que mudou na vida de quem foi tocado pela santa, seja com um milagre, seja com um genuíno envolvimento afetivo e profissional?

Conversamos com o miraculado de Santa Dulce, Maurício Moreira; com a coordenadora das Obras Sociais Irmã Dulce e neta da santa, Maria Rita; e com o editor Jorge Gauthier, que fez uma cobertura especial direto do Vaticano para o CORREIO.

Para conhecer o especial feito pelo CORREIO sobre a vida e obra de Irmã Dulce, clique aqui.

