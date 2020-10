Santa Mônica: adolescente baleado em ação da PM morre e outro fica ferido

O jovem baleado na terça-feira (6) em Santa Mônica foi atingido no peito e acabou morrendo. Outro rapaz, de 16 anos, foi baleado no braço, mas não corre risco de morte. Os moradores da região conhecida como Tampão acusam a Polícia Militar de chegar ao local atirando, atingindo os dois jovens, que estavam na rua com amigos.

O rapaz morto tem 17 anos e se chama Ueslei, segundo informações da TV Bahia. Ele foi socorrido ao Hospital Roberto Santos, mas não resistiu. A moradora que o socorreu num primeiro momento disse à reportagem da TV que na hora dos tiros todos correram, mas o adolescente correu para o lado oposto. Segundo a família, o rapaz trabalhava como cabelereiro.

A Polícia Militar afirma que uma equipe fazia patrulhamento de moto quando chegou ao local e foi recebida a tiros por homens fortemente armados, versão contestada pelos moradores.

Por volta das 19h de ontem, um grupo de moradores protestou com cartazes e ateando fogo em madeira na rua. Os bombeiros foram acionados para conter as chamas.