Santander abre inscrições para empreendedores em três categorias

O Santander Universidades abriu as inscrições de seu maior programa de incentivo ao empreendedorismo no Brasil: o Empreenda Santander 2019. A segunda edição do programa terá três categorias: Universidade & Microempreendedor, Universitário Empreendedor e aquela destinada à startup. Os melhores serão contemplados com aporte financeiro, bolsas de estudo e mentoria. As inscrições podem ser realizadas no site brasil.santanderx.com/empreenda]brasil.santanderx.com/empreenda.

Programa de estágio do Grupo Civil é premiado

O Programa de Estágio Civil do Grupo Civil foi premiado, esta semana, pela Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Bahia (ABRH-BA) como case de sucesso n a categoria Gestão de Pessoas/Desenvolvimento. Criado em 2012, o programa permite ao estagiário da empresa a realização do trabalho de conclusão de semestre, com apresentação sobre um tema de relevância, uma inovação tecnológica ou de uma área de conhecimento que tenha sido trabalhada ao longo de seu semestre.