Santander terá leilão de imóveis a partir de R$ 25 mil; confira ofertas na BA

O Santander promove um leilão de imóveis em vários estados brasileiros, incluindo a Bahia, no próximo dia 16 de outubro. O evento será ás 10h e ofertará 105 unidades com valores a partir de R$ 25 mil. Na Bahia, serão sete unidades, sendo cinco em Camaçari, uma em Salvador e uma em Vitória da Conquista.

O leilão acontece com intermédio da Sold Leilões, empresa do Grupo Superbid. As ofertas podem ser feitas por meio de lances on-line. Entre as opções estão casas, apartamentos, imóveis comerciais e terrenos localizados em 11 estados: Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e no Distrito Federal.

O imóvel mais barato em Salvador é um salão comercial, que custa R$ 25 mil. Há ainda opções como um terreno com 5.325 m² de área total, localizado no município de Camaçari (BA), tem valor inicial de R$ 372 mil.

Todos os imóveis possuem os débitos de condomínio e IPTU quitados até a data do leilão, e quem adquirí-los poderá contar com ofertas e facilidades proporcionadas pelo Santander, que facilitará o pagamento. No caso dos imóveis residenciais, exceto terrenos, há financiamento de até 80% da propriedade em até 420 meses. Para salas comerciais, o financiamento é em até 360 meses.

Mais informações e acesso ao edital do leilão estão disponíveis no site da Sold, sold.superbid.net, ou no portal www.santanderimoveis.com.br. Construções desocupadas podem ser visitadas mediante o agendamento pelo e-mail imoveis.sac@superbid.net. O leilão será realizado na modalidade condicional, quando todos os lances ficam sujeitos à aprovação do Banco Santander.





Confira alguns imóveis disponíveis nas regiões de Camaçari, Salvador e Vitória da Conquista (BA):

Casa de 3.200 m² na cidade de Camaçari

Encerra em: 16 de outubro às 11h25

Lance inicial: R$ 466.537

Salão Comercial de 650 m² na cidade de Salvador

Encerra em: 16 de outubro às 10h41

Lance inicial: R$ 24.750

Lote de 5.325 m² na cidade de Camaçari

Encerra em: 16 de outubro às 10h40

Lance inicial: R$ 372.075

Serviço:

Leilão de Imóveis do Santander

16 de outubro, às 10h.

Acesso: sold.superbid.net.