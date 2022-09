Santo Antônio de Jesus acolhe cerca de 30 venezuelanos em abrigo

A Prefeitura de Santo Antônio de Jesus acolheu em um abrigo cerca de 30 venezuelanos que estavam dormindo na rodoviária da cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, o grupo já havia sido abordado pelas equipes municipais em outras oportunidades, mas continuou se deslocando por diversas cidades, sendo uma delas Feira de Santana, onde também foram abrigados.

Em nota, a Prefeitura afirmou que, além do abrigo, tem oferecido serviços de saúde. A gestão do município informou ainda que as pessoas seguem acompanhadas pelo serviço social, que tem buscado regularizar a estadia na cidade, entre outras ações, matricular as crianças na rede municipal de ensino.

"A gestão municipal reforça que tem empregado todos os esforços possíveis, para que estas pessoas se sintam acolhidas na cidade, conseguindo reestabelecer as suas vidas com dignidade", afirma a nota.

Relembre outros casos

Em abril de 2021, o primeiro grupo desembarcou em Itabuna. Contudo, os integrantes manifestaram o desejo de ir embora do abrigo e partiram para Jequié. De lá, eles migraram para Teixeira de Freitas e uma parte ainda partiu para Vitória, no Espírito Santo. No entanto, o ônibus que os levou à cidade não teve permissão de entrar na rodoviária do município, porque a viagem não estava listada nos itinerários do terminal. Houve denúncia de que o grupo foi mandado para o estado vizinho pela prefeitura da cidade baiana, que alegou não ter estrutura para acolher os migrantes.

Desde então, os venezuelanos seguiram com rumo incerto. Antes de chegar em Santo Antônio de Jesus, o grupo estava em Itaberaba, no sul da Bahia, a 160 km da cidade.