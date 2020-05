Santo Antônio de Jesus registra primeiro caso de covid-19

A cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo, registrou nesta sexta-feira (1º) o primeiro caso de covid-19. Segundo a prefeitura da cidade, trata-se de um caso importado, pois o paciente veio de uma região com casos confirmados e logo apresentou quadro clínico-epidemiológico. Ele fez o exame e testou positivo para o novo coronavírus.

O relato do quadro clínico começou há 14 dias, diz a nota. no 8º dia de sintomas, o paciente foi para uma unidade hospitalar e passou por exames e avaliação médica que confirmaram a doença. Ele é morador de Santo Antônio, mas estava antes em uma região com casos da covid-19 - não foi informada qual.

Até às 10h desta sexta, outros 29 pacientes fizeram coleta para exame de investigação e todos apresentaram resultado negativo. Há ainda cinco pacientes que aguardam o resultado de exames e enquanto isso são monitorados pela Secretaria de Saúde.