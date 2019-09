Santo Inácio, na Bahia, será destaque no Globo Repórter desta sexta-feira

“Bahia desconhecida” é o tema do Globo Repórter da próxima sexta-feira (13). A equipe percorreu, pelo interior da Bahia, lugares desconhecidos por grande parte dos brasileiros, e que, por algum motivo ou vários, são excêntricos.

(Foto: Divulgação)

Um desses lugares é a vila de Santo Inácio, no município de Gentio do Douro. O Local, embora muitos não sabem, é a “ Cidade de Pedras ou a Cidade Perdida do explorador francês Apollinaire Frot” e tudo indica ser a suposta cidade perdida denominada ”Cidade de Raposo de 1753” (provável “Cidade Z”) pelo explorador inglês Percy Fawcett.

Foram quatro dias de gravações na vila de Santo Inácio, localizada no circuito turístico Chapada Velha, na Chapada Diamantina. Durante as filmagens, o repórter José Raimundo declarou conhecer muitos lugares bonitos no mundo e “um deles é Santo Inácio”! Assim como não faltaram elogios de toda a equipe, entre eles que “Santo Inácio lembra o PROJAC na Rede Globo” e “um lugar ideal para gravar uma novela”.

O programa vai ar logo após a novela “A Dona do Pedaço”, na TV Globo.