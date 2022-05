Santuário promove celebração a Nossa Senhora de Fátima em Salvador

Guiados pela fé e com as mãos erguidas agitando lencinhos brancos em saudação, dezenas de devotos caminharam em procissão a Nossa Senhora de Fátima, entoando a canção "13 de maio", que conta a história da santa.

Nesta sexta (13), dia dedicado à santa pela Igreja católica, o Santuário Nossa Senhora de Fátima, situado no Colégio Antônio Vieira, no Garcia, organizou uma programação especial para celebrar o dia da padroeira da instituição, com o tema "Com Nossa Senhora de Fátima, para que trilhemos caminhos de paz".

"Esse é o primeiro santuário dedicado a Nossa Senhora de Fátima fora de Portugal, então, para os devotos têm uma importância muito grande, porque ele já consta no coração dos baianos e soteropolitanos, eles têm um apreço pelo espaço e por tudo que ele representa. Já faz parte do itinerário de muitos nessa data", contou o padre Cleber Gonçalves, reitor do Santuário de Nossa Senhora de Fátima.

A comemoração iniciou com uma alvorada, às 6h. Ao longo do dia foram realizadas quatro celebrações eucarísticas. O final da tarde foi marcado pela realização de uma procissão. O cortejo seguiu pela avenida principal do bairro, a Leovigildo Filgueiras.

Devota da santa desde criança, Maria dos Anjos, 36, acompanhou a imagem pela avenida, agradecendo pelo milagre de cura que recebeu. "Há cinco anos eu passei meses buscando por um diagnóstico, que médico nenhum conseguia definir. Eu orei e pedi para que ela intercedesse. Era depressão, mas além do diagnóstico, ela me deu a cura", contou a devota.

Assim como ela, Robert Nascimento, 38, seguiu a procissão por amor e gratidão. Para ele, a necessidade de agradecer tem sido maior que a de pedir. "Esse ano é só para agradecer. Passamos por tanta coisa, tantos medos nos assombraram. Finalmente estamos vencendo a pandemia", disse o fiel.

Antes do retorno ao Santuário, os devotos fizeram uma parada em frente à Central Pastoral Bom Pastor e cantaram mais canções em homenagem a Nossa Senhora de Fátima.

A celebração foi encerrada com uma Missa Solene, às 19h. Os lencinhos deram lugar a velas acesas e um cenário pacífico se formou, ao som da mesma canção que abriu a comemoração: "13 de maio". De acordo com o padre Cleber Gonçalves, além de paz, o pedido para este ano é mais diálogo entre as pessoas.

"Que as pessoas possam dialogar. Conflitos bélicos jamais resolvem problemas, mas apenas mediante o diálogo, por isso, o pano de fundo deste ano é a paz. É aquilo que Jesus diz aos discípulos: 'eu lhes dou a paz'", destacou o padre.



