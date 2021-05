Santuário Santa Dulce dos Pobres faz missa de 7º dia para Paulo Gustavo; assista

O Santuário Santa Dulce dos Pobres realiza nesta segunda-feira (10), às 8h30, uma missa de sétimo dia em memória do ator e humorista Paulo Gustavo, que morreu semana passada, vítima da covid-19, aos 42 anos. Paulo era devoto da santa baiana e benfeitor das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).

A cerimônia será presidida pelo reitor do santuário, frei Giovanni Messias. Para manter o distanciamento na pandemia, a capacidade de público no local foi reduzida a 30%.

A missa será transmitida nas redes sociais das Osid, para quem não puder comparecer presencialmente. Assista abaixo:

Doação e visita

(Foto: Divulgação)

Uma saia preta e uma blusa de onça: Consuelo Vidal, 47 anos, lembra exatamente da roupa que estava usando no dia em que o ator Paulo Gustavo visitou as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), em 29 de junho de 2017. “Foi um dia muito especial”, justifica a coordenadora de compras da instituição. “Segui ele por toda a Osid, a pessoa simples que ele é. Não tenho palavras para explicar”, completa a fã declarada.

O ator, que morreu em decorrência de complicações da covid-19, na terça-feira (4), após passar quase dois meses numa longa batalha contra a doença, financiou há quase quatro anos a construção de uma unidade de oncologia das Osid. Ele doou R$ 600 mil e, no dia em que começou a construção do espaço, fez uma visita.

Ao lado da superintendente das Osid e sobrinha de Santa Dulce, Maria Rita, Consuelo recebeu Paulo Gustavo pelas dependências da instituição que, no total, foi beneficiada com cerca de R$ 1,5 milhão em doação do ator.