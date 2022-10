São 552 vagas abertas para diversos cargos e trabalho remoto

Dez empresas do setor de tecnologia, entre startups e negócios de médio e grande porte, estão com 552 vagas de emprego abertas para diversos cargos. Grande parte das oportunidades são para trabalho remoto, no caso de atuação presencial ou híbrida, elas estão concentradas em São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

Os salários do setor de tecnologia estão bem acima da média brasileira. Segundo dados do Monitor de Empregos e Salários da Brasscom, a remuneração dos profissionais da área é mais do que o dobro da média nacional, chegando a superar em 118% o valor. No primeiro semestre deste ano, foram contratados 76.340 profissionais de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no Brasil e a projeção é de que, até o final de 2022, o país feche o ano com 2 milhões de trabalhadores contratados no setor.

O crescimento dos postos de trabalho viraram parte da rotina destas 10 empresas, que mantêm um fluxo de contratações quase constante. Confira abaixo mais detalhes sobre todas as vagas e processo de inscrição das oportunidades.



Hexagon

A divisão de Agricultura da Hexagon está com 14 vagas abertas. A empresa está em busca de profissionais para os cargos de: Consultor Comercial (2) para Ribeirão Preto/SP, Analista Desenvolvedor de Software Júnior / Pleno (1) para Home Office, Montador Júnior - Temporário (1), UX Designer - Júnior (1), Analista de Controle (2), Estágio em Sistemas e Aplicações (1), Auxiliar de Sistema de Gestão da Qualidade (1), Estágio em TI (1), Desenvolvedor de Software Pleno - C++ (2) para Florianópolis/SC, Técnico de Operações Florestais (1) para Lavras/MG e Técnico de Operações Florestais (1) para Ribas do Rio Pardo/MS. Líder global em soluções autônomas de sensores e softwares, a Hexagon atua em 50 países e possui cerca de 22 mil funcionários. Hoje, a divisão de Agricultura desenvolve a plataforma HxGN AgrOn, que integra soluções digitais para empresas agrícolas e florestais, além de fabricantes de máquinas e implementos. Mais informações no site https://hexagonagriculture.solides.jobs/.



RTM

A RTM, maior hub integrador do mercado financeiro do Brasil, está com 8 oportunidades de emprego abertas, todas em São Paulo, algumas em regime híbrido e outras presenciais. As vagas são para atividades técnicas, como analista de Infraestrutura e Suporte, analista de Segurança da informação, e analista de NOC (Centro de Operações). A empresa oferece diversos benefícios, como plano de saúde e odontológico Bradesco, seguro de vida empresarial, vale transporte (para dias trabalhados fisicamente), previdência privada, App de Convênios e Descontos, Programa de Educação Corporativa, Vale Alimentação/Vale Refeição, Gift Card e Gympass, entre outros. Mais informações podem ser encontradas no link

https://rtm.solides.jobs/



Manhattan Associates

A Manhattan Associates, multinacional líder em tecnologia para a cadeia de suprimentos, está com 1 vaga de emprego aberta para o Brasil. A empresa busca um Desenvolvedor de Software Sênior (em regime de contrato) que trabalhará para desenvolver recursos técnicos para os produtos na nuvem, como Manhattan Active Warehouse Management (MAWM) e Manhattan Active Omni-channel (MAO). A empresa fornecerá treinamento extensivo e aprofundado. A preferência é para candidatos dispostos a passar 4 a 6 meses em Santiago, Chile, para treinamento no início do trabalho. A vaga é de tempo integral e o contrato de longo prazo. Mais informações sobre a empresa e a vaga, como requisitos mínimos para aplicar, podem ser obtidas no link: https://www.linkedin.com/jobs/view/3296856944/



Stoque

A Stoque, empresa de soluções de automação digital para processos e documentos, está com 10 vagas abertas. As oportunidades são para Analista de Qualidade Júnior, Analista de Suporte Pleno, Analista de Crédito Imobiliário, Analista Desenvolvedor Back-end, Customer Success, Analista de Gente e Cultura (Business Partner), Analista de Cultura e Comunicação Interna Júnior, Analista de People Analytics e estágio para área de Financial Planning & Analysis e Eletrônica. As vagas são para trabalhar em Belo Horizonte (MG) na nova sede da empresa em modelo presencial ou híbrido. Há vaga também para o escritório de São Paulo (SP). Entre os benefícios estão vale-refeição/alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-transporte ou cartão mobilidade, apoio psicológico e médico presencial e programa especial de apoio às mães. Todas as oportunidades se estendem a candidatos com deficiências (PCD). Mais informações sobre as posições e inscrições podem ser obtidas em https://stoque.com.br/trabalhe-conosco/.



GeekHunter

A GeekHunter, empresa de recrutamento especializada na contratação de profissionais de tecnologia, está com cerca de 500 vagas abertas em sua plataforma para as áreas de Desenvolvimento de Software, Ciência de Dados, DevOps, Product Management, QA, Test Architecture, QA Engineering e UX/UI Design. Há oportunidades para companhias nacionais e internacionais, com salários que começam em R$ 1,5 mil e podem chegar a R$ 27 mil, dependendo do cargo e experiência da pessoa candidata. Mais de 90% das oportunidades aceitam o trabalho remoto. O cadastro de currículo deve ser feito em https://www.geekhunter.com.br/criar-perfil-gratis.



Yungas

A Yungas, empresa de tecnologia especializada na gestão e comunicação de grandes redes de franquias, está com 5 vagas abertas em Florianópolis/SC, para os cargos de Analista Financeiro/Facilities, Analista de Atendimento ao Cliente e Desenvolvedor Front-end Pleno - a vaga de Desenvolvedor tem possibilidade de atuação remota. Além disso, a Yungas tem vagas de estágio nas áreas de Customer Success e BDR (Pré-Vendas). Os horários são flexíveis, com a empresa atuando em modelo híbrido: a sede da Yungas fica no Square SC, em Florianópolis (SC). Entre os benefícios oferecidos estão vale-alimentação, vale-transporte, Gympass, ambiente de descompressão na sede e happy hours mensais. Crescendo em ritmo acelerado, a Yungas oferece possibilidade de ascensão na carreira. Inscrições no https://jobs.quickin.io/yungas/jobs.



Zucchetti

A multinacional italiana Zucchetti, especialista em sistemas de gestão, está com 8 vagas abertas para diferentes cargos. O regime de trabalho pode ser presencial ou home office a depender do cargo, sendo que as vagas de Desenvolvedor (home office), Jovem Aprendiz, e Operador de Suporte Técnico são para a sede de Concórdia/SC. Na unidade de Florianópolis, a empresa contrata para assistente de Recursos Humanos. Em São Paulo, há vagas para Analista de Produtos e Analista de Suporte Técnico JR (Limeira/SP), e Consultor de Implantação Contábil/Fiscal e Vendedor (a) - SDR, na cidade de Mogi Mirim. O link para inscrição das vagas é https://zinrecbr.intervieweb.it/zucchettibrasil/br/career.



Captei

A Captei, startup especializada em soluções de captação ativa e marketing de indicação para o mercado imobiliário, tem 3 vagas abertas em Florianópolis (SC), duas para o cargo de Analista de Customer Success e uma para Assistente Financeiro e de Cobrança, na modalidade presencial (com possibilidade de realizar até dois dias de home office). Os salários variam de acordo com a senioridade dos candidatos selecionados e há benefícios como convênios odontológico e médico; vale alimentação de R$ 750; café da manhã e frutas da estação; sala de descompressão; cozinha equipada para uso diário; mercadinho interno e exclusivo para funcionários; ginástica laboral e ‘day off’ no dia do aniversário. Para se candidatar a vaga de CS acesse https://captei.solides.jobs/vacancies/154754. As inscrições para assistente financeiro podem ser feitas no https://captei.solides.jobs/vacancies.



Terracotta Ventures

A Terracotta Ventures, maior empresa de venture capital focada em investimentos em negócios digitais no mercado imobiliário da América Latina, está com 3 oportunidades em fase de processo seletivo. As vagas são para os cargos de Analista de relacionamento com empresas e investidores (júnior ou pleno), Analista de comunidade (estágio ou junior) e Estágio em Venture Capital. Os valores das bolsas de estágio variam de R$ 1.840,00 a R$ 2.560,00. Já para os cargos de analista os salários são a partir de R$ 3 mil (função júnior), e, a partir de R$ 4,4 mil (pleno) — todos os cargos têm bônus semestral atrelado à performance. O trabalho é remoto e com horários flexíveis para ambas as funções, havendo possibilidade de trabalho presencial nas cidades de Florianópolis ou São Paulo, além de encontros presenciais semestrais custeados pela empresa. Os selecionados também receberão mentoria para desenvolvimento profissional e terão acesso a pessoas de referência no mercado de construção civil em todo o Brasil. Inscreva-se através do link indicado para cada vaga: Analista de relacionamento com empresas e investidores (júnior ou pleno https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=3301861627&f_C=20513562&geoId=92000000); Analista de comunidade (estágio ou junior); Estágio em Venture Capital.



Edmond

A startup Edmond está com vagas em aberto para as áreas de Comercial e Tecnologia, com oportunidades para Coordenador, Analista e Assistente Comercial; Desenvolvedor Back-end; Analista de Qualidade; Desenvolvedor Full Stack e Analista de sistemas. Todas as vagas são para atuação presencial (com possibilidade híbrida) no escritório em Alphaville/SP. Entre os benefícios estão vale refeição, vale transporte/mobilidade, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, day off, Gympass, entre outros. A Edmond é uma startup greentech com o mais completo ecossistema focado em oferecer soluções tecnológicas e financeiras para o mercado de energia solar. Em 2022, com apenas 2 anos de atuação, foi certificada com o selo Great Place To Work com 94% de aprovação. Saiba mais: vemseredmond@edmond.com.br



edrone

A startup edrone tem uma vaga para Gerente de Vendas de forma presencial em São José dos Campos/SP. A empresa oferece benefícios monetários e não monetários, estrutura de comissionamento e bônus baseado em performance. Também garante incentivo e investimento contínuo em educação e desenvolvimento. A edrone é uma startup que desenvolve uma plataforma de automação de marketing e CRM especializadas em e-commerce, com uso de tecnologias como inteligência artificial e machine learning. Inscrições pelo link: https://edronebrasil.solides.jobs/.