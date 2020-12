São Cristóvão: dois mortos e quatro baleados, incluindo criança de 11 anos

Dois homens morreram e mais quatro pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança de 11 anos, durante uma ação criminosa na 1ª Travessa São Jorge, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Os disparos de arma de fogo ocorreram por volta das 22h desse sábado (12) e, até a publicação da reportagem, a autoria e motivação do crime ainda eram investigadas.

Segundo a assessoria da Polícia Civil, a 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) tenta encontrar os autores das mortes de Jorge Lima Silva e Jackson Silva Santos, que não resistiram aos ferimentos.

Além da criança atingida durante o ataque na localidade de Iolanda Pires, outras três pessoas também foram socorridas para o Hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Em nota, a assessoria da Polícia Militar informou que homens da 49ª CIPM (São Cristóvão) foram informados por populares que informaram que “algumas pessoas haviam sido atingidas por disparos de arma de fogo em uma praça” na localidade de Iolanda Pires.

“No local, os PMs foram informados que populares socorreram as vítimas para o Hospital Menandro de Farias. Na unidade, a guarnição constatou a veracidade do fato. Seis pessoas foram atingidas pelos disparos, sendo que duas delas não resistiram aos ferimentos”, relata o comunicado da PM.

Ainda de acordo com a corporação, guarnições da área, com o apoio da Companhia Independente de Policiamento Tático – Rondesp/Atlântico realizaram buscas nas imediações, porém os autores não foram localizados. A PM também não tem informação sobre a autoria e motivação do fato.