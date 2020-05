São Francisco do Conde inicia toque de recolher nesta quarta (20)

A cidade de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, também adotará o toque de recolher. A partir desta quarta-feira (20), está proibida a circulação de pessoas e veículos entre 21h e 5h da manhã do dia seguinte.

A medida, que tem como objetivo reduzir o contágio do novo coronavírus, foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça (19). Com as mudanças, o horário de funcionamento do comércio essencial ocorrerá entre 6h e 20h.

Além da proibição de circulação, a população também não poderá circular ou permanecer em parques e praças durante o toque de recolher, além de estarem vetadas de realizar qualquer tipo de eventos e reuniões particulares, independentemente do número de pessoas.

As únicas exceções previstas no decreto são para a circulação de pessoas em caso de urgência ou necessidade comprovada. Os serviços de delivery também pode atuar até as 23h e os entregadores precisam, além de estar identificados, comprovar que estão em atividade.

De acordo com a prefeitura, o toque de recolher também não se aplica ao transporte de pacientes para unidades de saúde e para quem precise ir à farmácia. Trabalhadores das atividades e serviços considerados essenciais também terão passe livre.



Em caso de descumprimento do decreto, haverá apreensão de veículos, pessoas também podem ser encaminhadas para delegacias de polícia estabelecimentos podem ter o alvará de funcionamento cassado, além de ser interditado imediatamente.