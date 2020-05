São João antecipado tem 75 interdições em bairros de Salvador

No feriado antecipado de São João, ocorrido na segunda-feira (25), a Prefeitura de Salvador realizou mais de 1,9 mil vistorias e 75 interdições nas oito localidades com medidas restritivas regionalizadas para conter o coronavírus. A força-tarefa foi comandada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), com apoio da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar.

Em Plataforma e no Bonfim, a operação fez 172 inspeções em cada um desses bairros, totalizando 344 vistorias. Cada localidade teve um estabelecimento fechado por descumprir as normas municipais que dispõem sobre o funcionamento das atividades comerciais.

(Bruno Concha/Secom)

Já na Liberdade, a força-tarefa realizou 195 vistorias, contabilizando sete interdições. Em Cosme de Farias, a fiscalização realizou 191 vistorias e fechou as portas de seis estabelecimentos.

No Uruguai, foram 484 vistorias e 22 interdições; em Massaranduba, 307 vistorias e 38 interdições. Por fim, em Brotas e Lobato, os agentes fizeram 253 e 186 vistorias, respectivamente, sem registro de estabelecimentos fechados.

Ações

A determinação municipal nesses oitos bairros acontece em decorrência do número elevado de contaminação de Covid-19 nessas regiões e do aumento do fluxo de pessoas nas ruas. As medidas permitem apenas o funcionamento de atividades comerciais consideradas essenciais, a exemplo de supermercados, farmácias e estabelecimentos que utilizam o sistema de delivery, sem retirada no local, além de serviços de saúde.

Além disso, os locais com regras mais específicas também contam com ações de proteção à vida, que envolvem distribuição de máscaras, realização de testes rápidos, medição de temperatura, doação de cestas básicas para feirantes e ambulantes, higienização de ruas, ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, além de apoio a instituições que atendam idosos, crianças e pessoas com deficiência.

Cras Itinerante

Outro serviço disponível para a população durante as ações de proteção à vida é o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Itinerante. No São João antecipado, ontem (25), a iniciativa realizou 166 atendimentos e 37 encaminhamentos nos sete bairros.

Por meio da iniciativa, o cidadão pode receber orientações sobre Benefícios Eventuais, a exemplo de auxílio-moradia e auxílio-natalidade; sobre Cadastro Único e Bolsa Família. Também entram na lista outros benefícios socioassistenciais, como o programa municipal Salvador por Todos e o auxílio emergencial do governo federal