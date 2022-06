São João de São Sebastião do Passé tem Léo Santana, Elba Ramalho e mais

O São João de São Sebastião do Passé, na Bahia, vai ter uma grade de atrações de peso, incluindo o cantor Léo Santana, Tarcísio do Acordeon, Saia Rodada e Elba Ramalho, entre outros (veja programação abaixo).

Léo promete um show imperdível, com repertório que vai misturar grandes sucesso da carreira, como Santinha e Várias Novinhas, com hits atuais, como Destampei e Revoada, além de músicas inéditas.

“Temos um encontro marcado, galera. Eu, Léo Santana, estarei sim no São João de Bastião e vamos cantar muitos sucessos do gigante, inclusive, canções inéditas”, avisou Léo que compõe a programação do evento na quinta (23).

A festa abre sua programação no dia 22, com a apresentação de um cortejo junino. Na ocasião, estará sendo feito um resgate das tradições com o concurso de rua mais decorada, onde será julgado originalidade, inovação, presença de moradores e animação.

A partir do dia 23, iniciam-se as apresentações musicais no Palco Principal que seguirão até o dia 26. Além do show de Léo Santana, o público pode se programar para curtir as apresentações de Tarcísio do Acordeon, Saia Rodada, Thiago Aquino, Elba Ramalho, Jó Miranda, Jairo e Beto, Adalto Moraes, João Oxente, Serra Norte e Forró Feijoada.

Desfile de blocos

Um dos momentos mais esperados do São João de São Sebastião de Passe é o dos desfiles dos blocos, que protagonizam um momento lindo nas ruas da cidade, levando animação para todos com apresentações de atrações de diversos segmentos.

Entre os blocos que irão desfilar este ano, destaque para o bloco “Forró de Mãe” que conta com a animação e irreverência da banda Psirico; o bloco “Forró Veroska”, que será puxado pelo grupo É o Tchan, o bloco “Forró Feijoada”, entre outros blocos e charangas.

Pensando em oferecer um atrativo também para as crianças, o São João de Bastião contará também com a apresentação do Forrolekada e o Veroska Kids. Eles garantem uma programação exclusiva para o público teen e infantil.



SERVIÇO - Programação Musical no Palco Principal

Local: São Sebastião do Passe

Data: 22 de Junho

Atrações: Cortejo Junino, Charangas, Caramanchão.

Data: 23 de junho

Atrações: Tarcísio do Acordeon, Forró Feijoada, Léo Santana, Serra Norte.

Data: 24 de junho

Atrações: Elba Ramalho, Jó Miranda, Xote Mania.

Data: 25 de junho

Atrações: Raí Saia Rodada, João Oxente, Adalto Morais.

Data: 26 de junho

Atrações: Thiago Aquino, Jairo e Beto.

OBS. A ordem escrita aqui não representa a ordem de apresentações das atrações.