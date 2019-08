São João do Cabrito: prefeitura entrega espaço de convivência revitalizado

O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), vice-prefeito Bruno Reis, inaugurou no final de linha de São João do Cabrito, na noite de quinta-feira (8), a praça das Comadres. O espaço de convivência tem parque infantil, área para a comunidade se divertir com jogos de mesa e academias de saúde para a prática de exercícios físicos ao ar livre.

Em São João do Cabrito, conforme Bruno Reis, a Prefeitura destinou R$ 73,4 mil para revitalizar o equipamento de lazer. “A importância da praça está refletida no sorriso das crianças que estão aqui. Elas saíram da frente da televisão e do celular dos pais para brincar e se distrair neste espaço, fortalecendo os vínculos sociais. Já a turma mais experiente veio utilizar os equipamentos de ginástica e as mesas de dominó, dama e xadrez”, disse.

Na solenidade, o vice-prefeito falou sobre as intervenções que a administração municipal vai executar na região. “A maior iniciativa da gestão do prefeito ACM Neto será aqui no Subúrbio Ferroviário: o novo Mané Dendê, que nós estamos concluindo o projeto executivo. Ainda no mês de agosto, vamos lançar a licitação dessa obra”, frisou Bruno, lembrando que o conjunto de investimentos passam da casa dos R$ 350 milhões.

Para a melhoria da infraestrutura, assinalou o vice e secretário, a Prefeitura vai destinar R$ 160 milhões, contemplando intervenções nas áreas de saneamento, esgotamento sanitário, drenagem e rede de água encanada.