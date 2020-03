São João do Cabrito tem dois crimes com mortos durante a madrugada

Duas pessoas foram mortas em um intervalo de duas horas na madrugada desta quinta-feira (26), no bairro de São João do Cabrito, em Salvador. Samuel Azevedo dos Santos, de 24 anos, foi baleado dentro de casa por homens desconhecidos, por volta das 5h20, na Travessa Senhor do Bonfim. Horas antes, policiais militares encontraram Gabriel Azevedo Santana, 23, esfaqueado, na Rua da Paz, por volta das 3h20. Segundo a polícia, os crimes não têm ligação e a autoria de ambos está em investigação.

De acordo com policiais da 14ª Companhia Independente (CIPM/Lobato), que foram acionados para as duas ocorrências, testemunhas relataram que Samuel foi baleado por um grupo que invadiu a casa da vítima. Já o corpo da segunda vítima estava caído em via pública, com sinais de esfaqueamento. Em ambos os casos, os locais foram isolados e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 3ª Delegacia de Homicídios (DH/Baía de Todos os Santos), unidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), investiga as mortes. Segundo informações preliminares, quatro homens invadiram a casa da vítima Gabriel e cometeram o crime. Ainda não há informações sobre quem são eles e, portanto, ninguém foi preso por enquanto.