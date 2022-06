São João em casa: saiba quais festas serão transmitidas ao vivo

Seja por problemas com transporte, hospedagem, motivo de trabalho ou precaução em relação à nova onda de covid-19, para muita gente não será possível viajar ao interior a fim de curtir o São João. Pensando nesse público, prefeituras de várias cidades estão programando a transmissão de shows e festejos juninos ao vivo, através das redes sociais. Quem ama a festa mais tradicional do Nordeste poderá se sentir mais próximo do arraiá pela tela do celular, computador ou televisão.

A dentista Viviane Maia, 48 anos, ama tudo no São João: das comidas à música. Neste ano, porém, o plano de viajar para o interior não deu certo. “Tudo está muito caro, gasolina, hospedagem. Queríamos ir para Mucugê, mas já não tem [vagas] em hotel, pousada. Acabamos desistindo”, conta.

VAI CURTIR O SÃO JOÃO NA BAHIA? CLIQUE AQUI E VEJA GUIA COMPLETO DOS FESTEJOS

Apesar da estadia em casa, Viviane diz que não pretende assistir as festas de forma online, pois já passou a pandemia inteira fazendo isso. Se fosse procurar alguma transmissão, seria pelas festividades em Amargosa ou Senhor do Bonfim, onde tem memórias afetivas da festa na adolescência.

Para sua tentação, Amargosa fará cobertura do festejo junino através do Facebook e Youtube (Prefeitura de Amargosa). Com o tema “De Volta ao Forró", devido ao tempo sem celebração por conta da pandemia, a cidade trará atrações como João Gomes, Elba Ramalho, Flávio José, Calcinha Preta, Raí Saia Rodada, Vitor Fernandes, Tierry e Michele Andrade, entre 23 e 26 de junho, a partir das 10h.

O estudante Mateus Cavalcante, 21, já não tinha pretensão de viajar. Para ele, festejar o São João é apenas estar com a família. Junto aos parentes, o jovem de Feira de Santana planeja fazer alguma comemoração em casa com direito às comidas típicas, fogueira e música. “Se fôssemos ver um show, que seja mais de música e grupos antigos”, opta.

Para Mateus, a festividade perfeita seria a de Mata de São João, que será transmitida ao vivo pelo Youtube (Prefeitura de Mata de São João) e Instagram (@prefmatadesaojoao). A cidade tem caracteristicamente um São João ‘raíz’, traduzido nas atrações musicais. Clássicos como Dorgival Dantas, Limão com Mel, Santana O Cantador e Mestrinho, além de Xand Avião, Tarcísio do Acordeon e Jota Quest, marcarão presença entre 23 e 26 de junho.

Já para quem gosta de algo mais moderno, o destino virtual é no São João de Cruz das Almas. A programação dos shows será transmitida pelo canal do Youtube (Prefeitura Municipal de Cruz das Almas), que contratou Wesley Safadão, Maiara & Maraisa e Tarcísio do Acordeon para cantarem seus maiores sucessos entre 22 e 26 de junho, no entorno da antiga estação ferroviária, na Avenida Getúlio Vargas.



Show durante lançamento da grade oficial do São João em Cruz das Almas 2022 (Foto: Divulgação)

Do sertanejo ao arrocha, os principais shows do São João de Irecê são transmitidos em tempo real há alguns anos pelo Facebook e Youtube (Prefeitura de Irecê PMI). Nesta temporada, a expectativa é a mesma, com Barões da Pisadinha, Marcos & Belutti, Tierry e Harmonia do Samba, que tocam entre 22 e 26 de junho no estádio Joviniano Dourado Lopes.

Estádio se transformará em "Cidade do São João" para realização do evento em Irecê (Foto: Divulgação)

Fora da Bahia, na cidade de Campo Maior, no Piauí, a festividade clássica é de Santo Antônio. Apresentações musicais de Zé Cantor, Forró Real, Sacode, Brasa do Forró, Lagosta Bronzeada, Álvaro Neto, Marcos Silva e Forró Bandido, Gil Mendes, entre outros, terão cobertura simultânea no Instagram da Prefeitura (@prefeituradecampomaior) e do prefeito (@joaozinhofelix), entre 31 de maio e 13 de junho.



Em avaliação

De 22 a 26 de junho, o show promovido pela cidade de Santo Antônio de Jesus deve ser transmitido pelas redes sociais da prefeitura, a exemplo do canal no YouTube (Prefsaj). No entanto, a possibilidade ainda está sendo avaliada. Caso haja confirmação, quem ficou em casa poderá assistir Simone e Simaria, Jonas Esticado, Barões da Pisadinha e Kart Love.



Outro município que ainda avalia a possibilidade de transmissão é Ibicuí. Caso haja confirmação, apenas os shows principais, a exemplo de Luan Santana e Michele Andrade, serão compartilhados pelo YouTube (Prefeitura de Ibicuí) nos dias 23 a 27 de junho, a partir das 19h.

Já as apresentações das quadrilhas juninas, sanfoneiros e bandas regionais de forró em Mucugê só poderão ser acompanhadas no dia seguinte ao evento. Através do Instagram (@prefeituramucuge), a cidade estará publicando fotos e vídeos da festa.

Senhor do Bonfim, de 22 a 26, e Vitória da Conquista, de 23 a 26, pretendem transmitir, no entanto, não confirmaram por quais meios os shows serão compartilhados.

Confira as principais atrações transmitidas por cada cidade:

- Amargosa: João Gomes, Elba Ramalho, Flávio José, Calcinha Preta, Raí Saia Rodada, Vitor Fernandes, Tierry e Michele Andrade

- Mata de São João: Dorgival Dantas, Limão com Mel, Santana O Cantador e Mestrinho, além de Xand Avião, Tarcísio do Acordeon e Jota Quest

- Cruz das Almas: Wesley Safadão, Maiara & Maraisa e Tarcísio do Acordeon

- Irecê: Barões da Pisadinha, Marcos & Belutti, Tierry e Harmonia do Samba

- Campo maior: Zé Cantor, Forró Real, Sacode, Brasa do Forró

- Santo Antônio de Jesus: Simone e Simaria, Jonas Esticado, Barões da Pisadinha e Kart Love

- Mucugê: quadrilhas juninas, sanfoneiros e bandas regionais de forró

- Ibicuí: Luan Santana e Michele Andrade

- Vitória da Conquista: Rony Barbosa, Lucy Alves e Larissa Gomes

- Senhor do Bonfim: Tayrone, Wesley Safadão e Eduardo Costa



*Com orientação da subeditora Fernanda Varela.

Por motivo do recente aumento de casos de covid-19, o CORREIO volta a chamar a atenção para a necessidade da vacinação completa (de acordo com cada faixa etária) contra o novo coronavírus. Além disso, sugere o uso de máscaras apropriadas, a higienização das mãos e o cuidado com aglomerações.