São João no Pelô começa nesta quinta (20)

Não é por falta de forró que quem ficar em Salvador terá um São João desanimado. O centro histórico já está no clima festivo, com decoração espalhado pelo cruzeiro de São Francisco, Terreiro de Jesus e Largos do Pelourinho.

Este ano a festa, que comeca nesta quinta (20) e segue até segunda, adotoy o tema Respeite as Minas. A programação musical começa às 18h, com shows simultâneos nos largos Tereza Batista, Quincas Berro d'Àgua e Pedro Arcanajo.

Comemorando 20 anos de trajetória, a banda Filomena Bagaceira, que lançou recentemente o primeiro DVD, é a atração na Tereza Batista. Cantando a aposta do São João, Febre de Amor, a banda promete um show animado. Na praça ainda tocam as bandas, A Patroa, Forró Passa Pé e Vinny Brasil.

Na Quincas, o som fica por conta de Noberto Curvellho, dono de hits como Red Label ou Ice e Ai Se Eu Te Pego, o cantor comemora o seu terceiro ano em carreira solo. Xote Bacana, Forró Sobepeira, Xote de Anjos e Carlos Vilela, completam a grade de shows no local.

E na Pedro Arcanjo quem abre a festa é Tio Barnabé, com nova formação: Lukas Marks e Rapha Ribeiro. Logos depois se apresentam Lucas Melo, Edd Bala e ecerrando a banda Dona Encrenka.

Serviço

O quê: São João no Pelourinho

Onde: Praça Tereza Batista

Quando: Quinta, dia 20 de junho, às 18h

Atrações: Filomena Bagaceira, A Patroa, Gereba, Forró Passa Pé e Vinny Brasil

O quê: São João no Pelourinho

Onde: Praça Quincas Berro d'Água

Quando: Quinta, dia 20 de junho, às 18h

Atrações: Norberto Curvello, Xote Bacana, Forró Sobepoeira, Xote de Anjo e Carlos Villela

O quê: São João no Pelourinho

Onde: Largo Pedro Arcanjo

Quando: Quinta, dia 20 de junho, às 18h

Atrações: Tio Barnabé, Lucas Melo, Edd Bala e Dona Encrenka