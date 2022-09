São Marcos: nova Unidade de Saúde da Família vai atender até 16 mil pessoas

Com quatro equipes multiprofissionais, a nova Unidade de Saúde da Família (USF) São Marcos II, em Salvador, inaugurada nessa quarta-feira (28), oferecerá serviços de atendimento médico, de enfermagem e odontológico a 16 mil moradores da região. Por dia, a USF tem capacidade para atender cerca de 700 pessoas. Segundo a prefeitura, o distrito sanitário de Pau da Lima — que abrange, além de São Marcos, bairros como Canabrava e Sete de Abril — passa a ter uma cobertura de atenção primária à saúde de quase 70%, com 17 postos.

“Sabe quanto é que tinha esse distrito de cobertura de atenção básica? Dez por cento. Nós, agora, com essa nova unidade, estamos chegando a 69%”, afirmou o prefeito Bruno Reis (União Brasil). A capital baiana saiu de uma cobertura de 18%, em 2012, para 56%, neste ano.

A novidade na Rua Flor de Mandacaru foi muito bem recebida por moradores como o vigilante Aldemir Conceição, de 49 anos. Mais conhecido como Beu, ele é um dos líderes comunitários da Rua Baixa Fria, nas imediações, e contou que a chegada do posto de saúde era um anseio antigo, de mais de duas décadas.

“É uma conquista e uma reparação histórica pra Baixa Fria. Hoje, saiu do papel, e olha a festa que tá aí”, disse, realizado, Beu, líder comunitário da Baixa Fria.

A assistência é voltada à promoção, prevenção, recuperação e reabilitação de doenças, bem como à manutenção da saúde da população local. O investimento na estrutura foi R$ 1,2 milhão, de acordo com a gestão municipal. "É a sétima unidade que inauguramos só no nosso governo, chegando a 161 unidades", destacou Bruno Reis. "Somos a capital que mais avançou na cobertura da atenção básica no Brasil", acrescentou. "É o médico, o dentista perto da casa das pessoas."

No local, estão disponíveis programas de pré-natal, hipertensão, diabetes, controle da tuberculose, hanseníase e doença falciforme, além de serviços complementares, como curativo, coleta de material para exames laboratoriais, vacinação, marcação de consulta, retirada de medicamentos básicos e confecção de Cartão SUS (segunda via).

Medicamentos básicos podem ser retirados na USF São Marcos II (Foto: Ramon Benevides/SMS)

Antes, a técnica de enfermagem Aureni de Jesus, 64, tinha que buscar atendimento em Sete de Abril, o que faz do atual conforto de conseguir atendimento perto de casa algo, ainda mais, valioso. “Às vezes, tinha gente que nem tinha dinheiro de transporte e tinha que se deslocar pra fazer essas coisas longe. Estando perto, cê sai de dentro de casa e vem direto pra aqui. Vai ser bom pra gente”, comemorou.

Bruno ressaltou outros feitos da prefeitura na região, como a entrega de unidades habitacionais, construção de encosta, uma nova unidade escolar e uma obra de requalificação urbana em andamento. "Vamos trazer campo de futebol, quadras, pistas, quiosque, equipamentos de ginástica." Ele também mencionou a Praça da Juventude e o futuro Hospital Veterinário Municipal, que será o primeiro de toda a Bahia.

O titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Decio Martins, também esteve na inauguração. "Aqui é um local de vazio socioassistencial, ou seja, não tínhamos unidade de saúde nessa localidade e, hoje, passamos a contar com 161 unidades na nossa capital. Esse é mais um esforço da prefeitura. Aqui, no distrito de Pau da Lima, passamos a contar com 69% de cobertura da atenção básica. O Ministério da Saúde preconiza 70% como índice universal de cobertura. Não tenho dúvida que essa unidade traz muita importância para a região da Baixa Fria de São Marcos", afirmou o secretário.