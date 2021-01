São Paulo encanta turistas e moradores pela diversidade da gastronomia e dos espaços culturais

A maior e mais rica cidade do país nunca saiu de moda. São Paulo é repleta de pontos turísticos e opções de cultura e lazer, atendendo todo tipo de turista e de morador, proporcionando a todos melhor qualidade de vida.

Conhecidos em todo o país, locais como o Parque do Ibirapuera, a Avenida Paulista (onde fica o Museu de Arte de São Paulo, Masp, e o Parque Trianon), atraem milhares de pessoas o ano inteiro. A capital paulista é servida por cerca de 100 museus.

Projetado pela arquiteta Lina Bo Bardi, o Masp apresenta trabalhos de mestres como Rafael, Botticelli, Delacroix, Renoir, Monet, Cèzanne, Picasso, Toulouse-Lautrec, Matisse, além dos brasileiros Portinari, Di Cavalcanti e Anita Malfatti.

Já o Parque do Ibirapuera, projetado por Oscar Niemeyer e com paisagismo de Roberto Burle Marx, é o mais frequentado da cidade. É parada obrigatória para os visitantes, conhecer o Planetário e fazer uma verdadeira viagem pelo espaço. Também no local, o museu de Arte Moderna (MAM) é outro ambiente essencial para quem gosta de arte brasileira moderna e contemporânea.

A rica gastronomia, presente em aproximadamente de 12 mil restaurantes e bares – tradicionais ou simplesmente da moda, além de diversas alternativas de casas noturnas para quem gosta de dançar e se divertir, são características da metrópole.

Bairros como Centro, Pinheiros, Higienópolis, Vila Madalena, Moema, Itaim, Vila Olímpia e Vila Mariana, são pontos que giram a economia e atraem uma pulsante vida noturna.

A região da Vila Mariana, por exemplo, ao longo dos anos foi se consolidando como uma área disputada no oferecimento de hospedagem, seja para o público que vem à cidade a trabalho ou somente a passeio. Alguns dos mais renomados entre os 400 estabelecimentos da pauliceia encontram-se nesse perímetro, inclusive importantes espaços culturais.

São Paulo abriga, ainda, em torno de 80 shoppings, centros de compras que proporcionam segurança e diversas opções de produtos e marcas, atraindo milhões de pessoas anualmente.

Outros locais sugeridos para os visitantes são a famosa Catedral da Sé, construída ao longo de quatro décadas e inaugurada em 1954 em estilo gótico modificado, e o centenário Teatro Municipal, que já foi palco de algumas das maiores produções do mundo.

Um programa tipicamente paulistano que os turistas não podem deixar de fazer é visitar o Mercadão Municipal e comer um apetitoso sanduíche de mortadela (recheado com 250 gramas) ou o conhecidíssimo pastel de bacalhau, muito concorrido e com grandes filas para provarem os famosos quitutes.

Construído em estilo neoclássico, o edifício tem um requintado acabamento e coleção de belos vitrais. O Mercadão tem ainda uma grande variedade de frutas, verduras, legumes, condimentos, queijos, carnes, peixes e frutos do mar. Programa imperdível!