São Rafael: Criança se queima e mulher passa mal após incêndio em apartamento

Um incêndio em um apartamento no bairro de São Rafael chamou a atenção dos moradores do Condomínio Bosque Imperial, no final da manhã deste sábado (27). Uma criança, de 8 anos, e uma idosa, conseguiram sair do imóvel a tempo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a mulher que não teve o nome revelado, passou mal e foi levada pelo Salvar, para uma unidade de saúde. O neto, Pedro Tadeu, queimou a mão e também foi encaminhado para atendimento médico especializado. Ele morava com os pais e avó no imóvel.

Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas antes que o fogo se espalhasse para outros apartamentos

(Foto: leitor CORREIO)

Vizinha do imóvel e moradora do mesmo andar onde ocorreu o incêndio, a estudante Esther Costa, de 19 anos, contou ao CORREIO que o apartamento é alugado e os moradores residiam lá há poucos meses.

“Minha vizinha ouviu o menino gritando ‘fogo, fogo’ e desceu para ver o que era. Foi só o tempo de tirar a senhora e o menino do apartamento. Ele até queimou um pouco a mão. Ela estava em choque e não queria sair, quando conseguiram tirá-la, foram chamando o resto das pessoas do prédio e todo mundo desceu correndo”, afirmou.

Ainda de acordo com Esther, após saírem do prédio escutou um barulho de explosão. “Quando estávamos lá embaixo ouvimos uma explosão e as labaredas saindo pela janela. Depois que a entrada no prédio foi liberada, pelo que eu vi, estava tudo bem queimado no apartamento deles, com as paredes pretas”.

Antes das 13h, a equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o incêndio, impedindo que o fogo atingisse os outros apartamentos do prédio. A Codesal também foi acionada para avaliação estrutural do imóvel. As causas do incêndio não foram informadas.