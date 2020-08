Sapato queridinho da Oxford funciona como curinga

Nota 10: Uma fashionista fez uma compra em uma loja virtual e recebeu em casa, não somente o produto, mas um acessório lindo de brinde, com um cartão de agradecimento.

Nota 0: Não dá para deixar uma sacola de roupas na casa dos outros, na tentativa de vender, sem combinar com o dono da residência anteriormente. Realmente de última!

O escolhido

O modelo Oxford é aquele sapato queridinho classificado como curinga em qualquer produção. Se o visu tiver uma pegada tomboy, a peça se encaixa perfeitamente. Também casa muito bem com aquele look mais adocicado, quebrando a feminilidade por conta da estética masculina do calçado. Se as fashionistas já se derretem com as versões mais básicas, vão surtar quando se depararem com essa opção cor de rosa. Onde achar? No insta da Manifesto Shoes (@manifesto.shoes). Preço: R$ 199,9

Achadinho

Fashionistas sabem o poder do acessório. O look pode ser básico, mas basta uma peça bem pensada e a produção sai, imediatamente, do lugar comum. É o caso desse cinto bapho com fecho mochila para ser usado na cintura ou no quadril. Onde achar? Na sessão bota fora do e-commerce Higher Sotre (higherstore.com). Preço: R$ 39,9.

Amigos do Bob

Você não precisa ser criança para se derreter pela collab da Nickelodeon com a grife BAW Clothing (bawclothing.com.br). Os boys descolados vão arrasar com a camisa oversized estampada com o Bob Esponja e que tem aquele efeito soltinho e bem descolado. Preço: R$ 173,94

Tem que ter

Os óculos de sol com armação quadrada são a nova febre. O vixe amou o modelito da Rare Glasses (rareglasses.net), porque além do shape da moda, tem todo um trabalho de efeito que eleva a peça a categoria fashion. Sem falar na proteção UV 400. Descole o seu por R$ 85.

Vibe noventinha

Os scrunchies estão nas cabeças mais descoladas. Se você também adora uma vibe retrô com perfume noventinha, olhos abertos para esse modelito com laço garimpado na lojinha virtual da Superfluous (superfluous.com.br). Dica de stylist: por serem de tecido, eles não danificam os fios de cabelo e esse da foto ainda é politicamente correto, foi feito com os retalhos da produção da marca. Preço: R$ 16,9.

Moda pandemia

A chegada do Covid forçou as pessoas a ficarem mais em casa e o tie dye, tingimento artesanal, acabou virando moda e passatempo para muitos. Se você não entrou na onda do faça você mesmo, mas está louca para uma peça para chamar de sua, dá uma olhadinha nesse blusão cropped de manga longa da Renner (lojasrenner.com.br). Preço: R$ 99,9.