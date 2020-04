Saque em dinheiro do auxílio emergencial começa nesta segunda

A liberação dos saques em dinheiro do auxílio emergencial começa nesta segunda-feira (27) para os trabalhadores nascidos entre janeiro e março que que receberam o depósito na conta-poupança social digital da Caixa. Antes, os beneficiários só poderiam fazer transferências e pagamentos pelo aplicativo Caixa Tem.

A Caixa informou que a conta-poupança social, que restringe saques ao calendário abaixo, foi aberta para os que não indicaram dados bancários no ato da inscrição ou que estavam desbancarizados.

Correntistas da Caixa, Banco do Brasil ou de outros bancos podem realizar saques normalmente nos caixas eletrônicos, qualquer hora depois de receber o auxílio. Não há necessidade de seguir o calendário.

Os saques serão realizados em lotéricas e caixas automáticos e não requerem o uso de cartão físico. Será fornecido um código de acesso para os saques, informa a Caixa.

Confira o calendário de saques:

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro, com poupança digital gratuita da Caixa

28 de abril – nascidos em março e abril, com poupança digital gratuita da Caixa

29 de abril – nascidos em maio e junho, com poupança digital gratuita da Caixa

30 de abril – nascidos julho e agosto, com poupança digital gratuita da Caixa

04 de maio – nascidos em setembro e outubro, com poupança digital gratuita da Caixa

05 de maio – nascidos em novembro e dezembro, com poupança digital gratuita da Caixa