Saque extraordinário do FGTS começa nesta quarta; veja quem tem direito

Quando soube que a Caixa Econômica Federal disponibilizaria o Saque Extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Adailza de Jesus, de 44 anos, percebeu que seria a hora perfeita para realizar a reforma no banheiro que já estava adiando há mais de um ano e meio.

Sem contar com a chegada desse dinheiro, acredita que provavelmente ele não seja suficiente para finalizar a obra inteira, mesmo assim, não tem dúvidas de que veio em boa hora.

“É importante a gente usar o FGTS em coisas necessárias e não em supérfluos, porque é um dinheiro que tem que ser investido, até para saldar dívidas é bom. Minha reforma já estava na gaveta há algum tempo, sei que não vai dar para cobrir tudo, mas já que veio, chegou em boa hora”, comemora Adailza.

O saque extraordinário de até R$ 1 mil do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço começa na quarta-feira (20). O pagamento do valor será liberado de acordo com a data de aniversário do contribuinte, a partir de quarta-feira (18), e o valor poderá ser sacado até 15 de dezembro deste ano [confira quem tem direito e o calendário abaixo].

O advogado especialista em direito do trabalho da Machado Neto e Lima Advogados, Clevson Lima Bomfim, explica que o saque será liberado pelo Governo Federal para dar uma injeção na economia. Para o contribuinte o saldo também será positivo.

“Entendo que é uma vantagem para o trabalhador, porque se ele tiver dívidas, ele vai poder amortizar a dívida dele sem precisar esperar pelo rendimento do FGTS, que é muito pequeno. E aqueles que não têm dívidas e querem fazer alguma aplicação, é muito mais vantagem para ele sacar e aplicar, do que deixar no FGTS”, explica o advogado.

É o que a copeira, de 35 anos, Laís Pita, pretende fazer: usar o valor para pagar dívidas atrasadas de água, luz, telefone e até do cartão de crédito, na tentativa de voltar a equilibrar as contas. Como vai conseguir sacar o valor máximo, espera quitar parte do que passou a dever com a disparada da inflação.

“Nós que somos assalariados estamos vivendo um custo de vida alto, a energia está alta, a comida está alta, o gás está um absurdo, então, com o meu FGTS eu vou pagar as dívidas, o máximo que der, se não, a gente acaba gastando com besteira”, lamenta Laís.

Como fazer um bom uso do dinheiro

O especialista financeiro e cofundador da Duoo Finanças Pessoais, Gustavo Dias, acredita que vale a pena realizar o saque do FGTS, porque além de ser um direito do trabalhador, não tem uma boa porcentagem de rendimento na conta trabalhista. Mas alerta: é importante inteligência para usá-lo.

Em um cenário perfeito, o ideal seria destinar o valor para uma reserva emergencial. Porém, para os que possuem dívidas, vale a pena usar o dinheiro para saudá-las e, assim, evitar recorrer a empréstimos. Olhar para as prioridades, ao invés de gastar com desejos passageiros também garante um uso mais produtivo do dinheiro.

Mas, para Dias, gastar de maneira inteligente também é pensar no financeiro e no lazer. “A maioria das pessoas não tem uma reserva, infelizmente, então essa deve ser a primeira preocupação. Mas comemorar também deve estar na lista, para que não reste só a sensação de que o dinheiro é para pagar contas”, alerta o especialista.

Por isso, ele destaca que para quem deseja investir, já é possível fazer isso com R$100,00, através do Tesouro SELIC. Para os que deseam investir um pouco mais alto, podem optar pelos Fundos DI e/ou Imobiliário

Quem pode receber

Além de Laís Pitta e Adailza de Jesus, qualquer pessoa que tiver conta vinculada do FGTS, ativa ou inativa, poderá sacar o dinheiro. Caso o contribuinte possua mais de uma conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o saque será feito em ordem específica.

Primeiro, as contas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela conta que tiver o menor saldo; em seguida, as demais contas vinculadas, com início pela conta que tiver o menor saldo.

“Digamos que o trabalhador tem três contas e em cada uma dessas contas ele tem um valor diferente. Se ele tiver saldos menores que R$1 mil, em cada, ele pode ir sacando até atingir o limite de R$1 mil”, esclarece Bonfim

Só não estarão disponíveis para saque os valores que estiverem bloqueados na conta do FGTS, como garantia de operações de crédito de antecipação do saque-aniversário, por exemplo.

Como consultar e sacar

Os titulares podem consultar o valor no site ou app do FGTS ou ainda no aplicativo da Caixa. No site da Caixa, é preciso informar o NIS (PIS/Pasep), que pode ser consultado na carteira de trabalho ou em algum extrato antigo que o trabalhador tenha, e usar uma senha cadastrada pelo próprio titular. Ainda é possível usar a Senha Cidadão.

Já para realizar o saque, não será preciso solicitar. O dinheiro vai ser disponibilizado automaticamente na conta do beneficiário, no aplicativo do Caixa Tem. Se o titular não tiver uma conta no Caixa Tem, a Caixa Econômica Federal vai abrir uma conta em nome do trabalhador automaticamente.

Com o saldo ativo na conta social da Caixa, será possível, por meio dela, pagar boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual para pagamentos e o QR code nas maquininhas. Quem desejar utilizar o saldo em outras contas, poderá transferi-lo para outras contas bancárias da CAIXA ou de outro banco. Além de realizar transações por meio do Pix, e efetuar saque nos terminais de autoatendimento da CAIXA e nas casas lotéricas [confira no box abaixo].

O saque é facultativo. O trabalhador que não tiver interesse, pode indicar que não deseja receber o saque extraordinário do FGTS, para que sua conta não seja debitada. Para isso, é preciso acessar o aplicativo FGTS ou se dirigir a uma das agências do banco para informar que não quer receber o crédito.

BOX: passo a passo para sacar:

- Acesse o aplicativo Caixa Tem;

- Selecione a opção "Saque sem Cartão". (disponível a partir do dia em que o saque for liberado para o titular);

- Clique em "Entrar";

- Escolha a opção "FGTS Emergencial";

- Clique em "Gerar Código para Saque";

- Digite a senha para acesso ao Caixa Tem;

- Como não há cartão para esta conta digital, será gerado um código autorizador para o saque nos caixas eletrônicos e nas casas lotéricas. Anote o número. Este código terá validade de 2 horas. Se ele expirar, pode ser gerado novamente;

- No caixa eletrônico, digite o código autorizador no campo específico;

- Na lotérica, informe o número para o atendente.

