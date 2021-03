Sarah diz que gosta de Bolsonaro durante conversa no BBB e causa repercussão na web

Durante conversa no Quarto Colorido do Big Brother Brasil 21, Sarah, João, Gil, Fiuk, Thaís e Viih teorizaram sobre o que pode estar acontecendo do lado de fora da casa. No bate-papo, Sarah tocou no assunto de política e disse que gosta do presidente, Jair Bolsonaro.

"Será que alguém morreu?", questionou João. O grupo ficou surpreso com a pergunta do brother e se divertiu. "Impeachment de algum presidente, de algum país?", sugeriu Sarah. "Não do nosso, eu gosto dele!", completou a sister.

a sarah CONFIRMANDO que gosta do bolsonaro meu deus do céu pic.twitter.com/xlkNvybXyj — paulo (@overgavassi) March 5, 2021

Há alguns dias, Sarah já havia reveladou que seguia Bolsonaro nas redes sociais, mas que deixou de seguir antes de entrar no reality. O motivo foi ter visto que uma participante que teve o nome vazado foi "cancelada" por seguir o presidente. "Eu gostava de ver o que era postado. Aí, eu vi e: 'Ui! Vou parar de seguir", disse a brasiliense.

Internautas pedem eliminação

Na internet, a intenção foi mal recebida por muitos internautas, inclusive por alguns fãs da participante que decidiram mudar de lado. "Pra mim ela foi com Deus" e "larguei de mão" foram alguns dos comentários mais comuns.

"Eu tentei, e como tentei, mas não tem mais como defender Sarah. Ela é uma grande jogadora sim, uma grande estrategista, mas, tem coisas que vão além disso", escreveu um internauta chamado Breno Santiago.