Sarah Pôncio confirma crise no casamento: 'A gente está tentando solucionar'

A influenciadora digital Sarah Pôncio confirmou nesta quarta-feira (2) que seu casamento com Jonathan Couto passa por problemas. Apesar disso, ela afirmou que os dois estão tentando resolver tudo e negou que esteja tendo um affair.

A notícia de que Sarah estaria apaixonada por um surfista amigo do irmão, Saulo Pôncio, foi publicada pelo jornal Extra. Foi justamente para comentar a matéria, considerada por ela desrespeitosa, que Sarah usou o stories do Instagram nesta manhã. "Não houve agressão nenhuma, como li por aí, pivô nenhum", diz. A hipótese de agressão circulou depois que Sarah respondeu com um emoji assustado a um questionamento de uma seguidora sobre se Jonathan teria batido nela.

Segundo Sarah, o motivo dos desentendimentos entre o casal é religioso. "A gente realmente tá passando por certos problemas no casamento, que não diz respeito a ninguém. O único motivo pelo qual estamos tendo problemas é a questão de eu estar querendo ir em outra igreja. Na minha opinião isso não é nada grave e a gente tá tentando solucionar. Isso é um assunto pra ficar dentro de casa", afirmou.

O próprio pai de Sarah, pastor Márcio Pôncio, foi quem publicou inicialmente que o casal vivia uma crise. Sarah criticou o pai. "Ninguém tem nada a ver com isso. Ele nem tinha que ter postado. Não tem pivô de crise, nada disso. Peço respeito em relação a isso. Eu sei o que passei na minha vida, meu relacionamento, e eu jamais ia fazer esse papel", diz.

Sarah acrescentou que ela e Jonathan estão bem, não estão brigados e nem pararam de se falar. Ela contou que a casa da família passou por dedetização e por isso todos precisaram sair. Jonathan levou os filhos para Angra e ela ficou no Rio de Janeiro por conta de trabalho.

A reportagem do Extra, criticada por Sarah, afirma que ela quer se separar, não somente porque estaria envolvida com outro homem, mas por comportamentos passados de Jonathan. Ele chegou a traí-la com a concunhada, a atriz Letícia Almeida, com quem teve uma filha.