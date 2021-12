Sarah Poncio confirma romance entre Letícia e Jonathan: 'Máscaras caem'

A influenciadora Sarah Poncio confirmou, na madrugada desta terça-feira (7), o romance entre o ex-marido, Jonathan Couto, e Letícia Almeida, mãe de Madalena, fruto de uma traição dele e dela, quando a atriz namorava Saulo Poncio e todos viviam na casa do pastor Marcio Poncio.

Um perfil de fofoca no Instagram mostrou que Jonathan perguntou a Letícia se ela o ama. A atriz respondeu que sim.

Nos comentários, a própria Sarah confirmou a existência do caso e revelou que ainda tem mais fatos a serem descobertos dessa história. "As máscaras caem, ninguém segura um personagem por tanto tempo… Mas que sejam felizes! Tomara que o resto do que eu estou sabendo, vi/li as pessoas também possam saber", desejou a youtuber.

Separação de Sarah Poncio e Jonathan

O casal teve um fim em setembro. Sarah e Jonathan são pais de três meninos: José, João e Josué, que foi adotado pelo casal no começo de 2020.

Eles começaram a se relacionar em 2016. A união foi marcada por um grande escândalo. Enquanto Sarah estava grávida do primeiro filho, Jonathan se envolveu com sua então cunhada Leticia, que mantinha relacionamento com Saulo, irmão de Sarah. Leticia engravidou de Jonathan, mas disse no começo que o bebê era de Saulo, que registrou a menina como sua filha.