Sargento da Polícia Militar da Bahia e filha morrem em acidente na BR-116

O sargento da Polícia Militar da Bahia André Luis Amaral da Silva e a filha dele, de 17 anos, morreram em um acidente na BR-116, na cidade de Santa Bárbara do Leste, em Minas Gerais. O acidente foi na quarta-feira (17). Além da filha, a esposa do policial também estava no carro. Ela ficou presa nas ferragens e foi socorrida ao hospital com múltiplas fraturas. No momento do socorro, ela estava consciente, e segue internada.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o casal e a filha saíram de São Paulo com destino a Itabuna, no sul da Bahia, onde o PM era lotado. No trecho de Santa Bárbara do Leste, o veículo saiu da pista no sentido contrário e bateu em uma árvore que fica às margens da rodovia. André Luis Amaral da Silva e Rebeca Santos Silva morreram na hora. Ele tinha 45 anos. O sepultamento de André e de Rebeca será nesta sexta, às 10h, no cemitério do Campo Santo em Itabuna.



Os corpos das duas vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).A Polícia Militar da Bahia lamentou, por meio de nota nas redes sociais, a morte do policial. Veja a nota.



“É com muito pesar que a Polícia Militar informa o falecimento do sargento PM André Luiz Amaral Silva, 45 anos, lotado no 15º BPM em Itabuna, e de sua filha Rebeca Santos Silva, de 17 anos.



O sargento André Luiz estava de férias, acompanhado da filha e da esposa quando sofreu um acidente automobilístico no estado de Minas Gerais na quarta-feira (17). Ele e a filha não resistiram aos ferimentos. A esposa foi encaminhada para o Hospital Geral de Caratinga, em Minas Gerais, onde permanece internada.



O sepultamento ocorrerá nesta sexta-feira (19), às 10h, no cemitério do Campo Santo em Itabuna.”