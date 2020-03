Sargento do Exército e PM envolvidos com extorsão e mortes são presos na BA 

Um sargento do Exército Brasileiro e um soldado da Polícia Militar foram presos, na quinta-feira (12), em uma ação conjunta do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e da Corregedoria da PM. A dupla, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), tem envolvimento com três casos de extorsões mediante sequestros e dois assassinatos.

Os investigados, ainda segundo a SSP-BA, possuíam mandados de prisão, e foram localizados nos bairros da Liberdade e Vila Canária. Uma mulher, também integrante da organização criminosa, acabou presa.

Com, de acordo com a SSP-BA, eles foram apreendidos três pistolas, carregadores e munições. "O Draco segue com as investigações, pois acredita nas participações de outras pessoas", disse o diretor do departamento da Polícia Civil, delegado Marcelo Sansão.