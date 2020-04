Sasha assume namoro com cantor gospel, e Xuxa dá aval: 'tem a minha benção'

Sasha Meneghel, filha de Xuxa, está de namorado novo. A jovem se declarou ao cantor gospel João Figueiredo em post nas redes sociais. "Me apaixonei pelo meu melhor amigo", celebrou ela na noite deste domingo (05).

Em seu perfil, Figueiredo também não escondeu a felicidade. "Você trouxe mais cor para minha vida (literalmente). Eu te amo!", escreveu ele, acompanhado de coração. Nos comentários, a filha de Xuxa, respondeu. "Eu te amo".

Já a apresentadora da Record também está feliz com o novo genro e comentou na foto. "[O casal] Tem a minha bênção".

Sasha e Figueiredo já haviam viajado juntos para Luanda, em Angola, em agosto do ano passado. Os dois aparecem juntos em uma foto publicada no perfil dele, sentados no chão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, com um grupo de missionários à espera do voo.

Sempre discreta, Sasha está solteira desde meados de 2019, quando anunciou o fim do seu relacionamento de cerca de um ano com o ator Bruno Montaleone.