Sasha Meneghel engata romance com José Loreto, diz colunista

José Loreto e Sasha Meneghel terminaram seus relacionamentos recentemente - com Débora Nascimento e Bruno Mantaleone, respectivamente. Na pista, parece que os solteirões resolveram se conhecer melhor. Pelo menos é o que garante o programa "Fofocalizando", do SBT.

Segundo Fábia Oliveira, que fez sua estreia no programa nesta sexta-feira (26), o ator saiu de moto com a modelo pelas ruas do Rio de Janeiro no último sábado (22), pra dar uns rolês e trocar umas ideias. Os dois se seguem nas redes sociais, mas nunca postaram fotos juntos.

Encontro em Nova York

Em junho, o ex-marido de Débora Nascimento esteve em Nova York, onde Sasha mora e estuda Moda. Não se sabe se os dois tiveram algum encontro na ocasião.

Sasha mora em Nova York desde agosto de 2016, quando foi estudar na Parsons, The New School of Fashion, universidade de moda eleita como a melhor dos EUA pelo Business of Fashion em 2015.

O custo base por semestre da universidade de US$ 23.120, mais de R$ 78 mil - cerca de R$ 13 mil por mês, na época.

A Parsons tem entre seus alunos estilistas conhecidos em todo mundo, como Marc Jacobs, Tom Ford e Donna Karan.

Além da Parsons, Sasha, que cresceu educada em inglês e português, também foi aprovada na London College of Fashion, quarta melhor faculdade de Londres, segundo o ranking da BoF.