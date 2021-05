Sasha Meneghel se casa com cantor gospel: 'Me casei com meu melhor amigo'

A modelo e estilista Sasha Meneghel, de 22 anos, se casou, nesta sexta-feira (14), com o cantor gospel João Figueiredo, de 21 anos. A filha da apresentadora Xuxa, usou um vestido branco moderno e tênis. Ela compartilhou fotos e escreveu uma mensagem celebrando o momento.



"Me casei com meu melhor amigo. Vou passar o resto da minha vida sorrindo do seu lado. Promise to love and cherish you forever", escreveu Sasha nas redes sociais, prometendo em inglês sempre amar e cuidar do marido. Ela também assinou a postagem como o nome de casada, incorporando o sobrenome do marido: Sasha Meneghel Szafir Figueiredo.



João respondeu nos comentários: "Vou te amar e te cuidar pra sempre. Eu encontrei o amor da minha vida, tão cedo. Que sorte a minha". Em novembro do ano passado, o cantor pediu a jovem em casamento.Os dois começaram a namorar em abril de 2020. Sasha conheceu o marido na igreja que frequentam. Eles se aproximaram em uma viagem missionária à Angola.Apesar de jovem, João Figueiredo já tem uma longa carreira, isso porque começou a tocar instrumentos musicais aos 5 anos e, aos 7, já fazia as primeiras apresentações. Em 2014, ele fez algumas participações no programa do apresentador Raul Gil. A música "De 1 até 3", lançada em 2020, já tem mais de 1,5 milhão de reproduções no Spotify e também faz sucesso no YouTube, onde acumula 1,2 milhão de visualizações no canal de João.