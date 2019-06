Sasha proíbe avó de mencionar seu nome em programa de televisão

Não é de hoje que a relação de Sasha Meneghel com sua avó Beth Szafir é repleta de rusgas. O último episódio desta treta aconteceu há um mês. De acordo com a Veja, a filha de Xuxa proibiu a mãe de seu pai, Luciano Szafir, de citar o seu nome nas gravações do reality show "Os Szafirs".

Beth tinha a esperança de que a "princesa dos baixinhos" participasse do programa, que tem estreia prevista para o segundo semestre pelo canal E!. Diante da negativa, ela disparou: "tenho mais oito netos".

A relação entre os Meneghel e os Szafir nunca esteve às mil maravilhas. Por exemplo, quando estava grávida de Sasha, em 1998, Xuxa disse em entrevista que ninguém da família do então namorado era bonito: “se (o bebê) tiver de se parecer com alguém ali, que seja com o Luciano”.

"Não sinto falta"

Em maio, Beth falou da relação com a neta. A socialite contou que a distância e falta de tempo atrapalham as duas, que mal se veem. Sasha mora em Nova York, nos EUA, onde estuda moda.