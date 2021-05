Saúde abre 2,5 mil vagas para agendamento da 2ª dose da CoronaVac 

Desde as 18h desta terça-feira (18), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) abriu 2,5 mil vagas para o agendamento para as pessoas com a 2ª dose da CoronaVac com data marcada igual ou anterior a 19 de maio no cartão de vacina ou no site da SMS.



A marcação será feita através do site Hora Marcada, no endereço www.vacinahoramarcada.saude.salvador.ba.gov.br.



As pessoas que realizarem o agendamento pela plataforma vão poder completar o esquema vacinal com o recebimento da 2ª dose do imunizante nesta quarta-feira (19).