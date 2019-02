Saúde: cartão dá até 70% de desconto em consultas e exames

Contratar plano de saúde individual ou familiar no Brasil está cada vez mais difícil. Os valores altos estão assustando os brasileiros na hora de contratar o serviço. Segundo dados de outubro do ano passado da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), menos de 17% dos clientes de planos de assistência médica no país estão neste tipo de contrato, o que daria cerca de oito milhões de pessoas.

As entidades representantes do setor alegam que a menor comercialização dos planos individuais está relacionada a falta de flexibilidade na regulação da ANS, o que os tornam financeiramente insustentáveis para os contratados. Porém, os problemas não param por aí. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, feita a pedido da Associação Paulista de Medicina, mostrou que 96% dos usuários de planos de saúde já enfrentaram algum problema na utilização dos serviços nos últimos dois anos. O estudo foi feito no estado de São Paulo. Em 2012, este número era de 77%.

Todas estas situações têm levado a população a utilizar os serviços privados ou o atendimento público. Uma alternativa bastante buscada é o sistema de acesso a descontos em saúde e bem-estar. Além de pagar mais barato em clínicas médicas e laboratórios, o serviço oferece também descontos em óticas, farmácias, dentistas e até em faculdades.

Com planos de saúde mais caros, baianos têm buscado sistema de desconto em saúde e bem-estar (Foto: Shutterstock)

A Bahia conta com um sistema de acesso de descontos. O Prevencard, que há 15 anos atua na prestação de acesso a saúde de qualidade, foi criado em Salvador e também atua em mais outras três capitais do Nordeste - Aracaju, Maceió e Fortaleza. Atualmente, os clientes contam com uma rede credenciada com mais de 100 empresas, entre clinicas médicas e odontológicas para a realização de cuidados e checkups médicos periódicos, além outros parceiros, como cursos de língua.

“A diferença entre um plano de saúde e o plano de proteção familiar está primeiramente na mensalidade. A assistência médica é muito mais cara. Outra coisa é que não existe carência, o cliente consegue utilizar o cartão de desconto no momento que precisar, com preços que cabem no bolso. Também existem vantagens que os planos de saúde não oferecem, como seguro de vida, auxilio funeral, descontos em medicamentos e sorteios mensais em dinheiro”, explica José Gois Neto, CEO do Prevencard.

Planos

Para ter acesso aos descontos é fácil. O Prevencard está localizado em dois endereços, nos bairros do Canela e Itapuã, além de estar presente nos meios digitais, como no site www.prevencard.com.br, no aplicativo para celular Prevencard Saúde ou no telefone (71) 3203-0444. A empresa também disponibiliza o atendimento no WhastApp: (71) 98798-3422.

O Prevencard disponibiliza aplicativo para o celular, além de WhatsApp e site (Foto: Shutterstock)

“O modo de fazer o cartão Prevencard está bem moderno e nossa relação com cliente é muito positiva. Recebemos bastante indicações. O usuário pode buscar o cartão em alguma das nossas sedes ou podemos enviar para a residência dele. Também existe a possibilidade de aderir aos nossos planos em alguns de nossos parceiros” diz José Neto.

O interessado pode escolher entre dois planos. O Prevencard Gold, que custa R$ 120 por ano. Esta opção oferece um dependente gratuito e é aceito em 100 empresas, além da participação em promoções. A outra alternativa é o Prevencard infinity, que, entre tantas vantagens, oferece limpeza odontológica gratuita, seguro de vida de R$ 10 mil, assistência funerária e possibilidade de concorrer a quatro sorteios de R$ 10 mil por mês.

Consultas e exames

Quem utiliza o cartão Prevencard tem até 70% de desconto em consultas com especialidades como clínica médica, cardiologista, ginecologia, dermatologista, proctologista e infectologista por a partir de R$ 80. Neurologista e pediátrica custam, em média, R$ 90. Já oftalmologista sai por R$ 110, endocrinologista R$ 150 e geriatria R$ 180.

Com o Prevencard, o cliente tem entre 10% e 70% de desconto em consultas e exames (Foto: Shutterstock)

Já entre os exames, os clientes Prevencard conseguem preços a partir de R$ 40 para raio-X digital. Já Densitometria Óssea e Preventivo Ginecológico custam, em média, R$ 80, Mamografia Digital R$ 85, Teste Ergométrico e US Abdômen Superior R$ 90, Mapa de Pressão R$ 105, Tomografia Computadorizada com preços a partir de R$ 350 e Ressonância Magnética por R$ 500.

“Temos um portfólio de empresas que oferecem entre 10 a 70% de desconto. A depender do serviço, o cliente encontra preços variáveis. As consultas médicas ficam em torno de R$ 80 e R$ 100, por exemplo”, ressalta o CEO do Prevencard.

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.