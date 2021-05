Saúde confirma envio de novo lote de vacinas nesta semana; BA deve receber 566 mil doses 

O Ministério da Saúde anunciou, nesta quarta-feira (12), a distribuição de um novo lote com 5,7 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 para todo país (3,7 milhões de doses da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz e 1,9 milhões de doses da Coronavac/Butantan).



De acordo com o comunicado do Ministério, a Bahia deve receber um lote com 566.750 mil doses de vacinas. Serão 438.750 doses do imunizante Oxford/AstraZeneca e 128 mil doses da CoronaVac. A previsão inicial é que o lote chegue em Salvador na sexta (14).



Até esta quarta (12), a Bahia vacinou 2 milhões 822 mil 289 pessoas com a primeira dose da vacina contra covid-19. Além disso, o estado já aplicou a segunda dose em 1 milhão 295 mil 315 pessoas.