Saúde e Nazaré vão ficar sem água até 18h por conta de vazamento de cano

Após rompimento de cano gerar vazamento de água na manhã desta segunda-feira (19), na Estrada da Rainha, a Embasa informou que os bairros da Saúde e Nazaré terão o abastecimento afetados até às 18h, quando o serviço for totalmente concluído.

Através de nota, a Embasa informou que já iniciou o conserto da linha de distribuição de água e que, para que o serviço seja realizado, foi preciso interromper temporariamente o abastecimento nos bairros de Nazaré e da Saúde. A conclusão do trabalho está prevista para as 18h de hoje.

A Embasa afirmou ainda que está atendendo a área afetada com a interrupção do fornecimento de água com carro pipa, sendo que a prioridade são hospitais, postos de saúde, creches e escolas.

*Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro