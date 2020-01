Saúde é prioridade para brasileiros

A preocupação com a saúde está acima até mesmo da qualidade da educação, desemprego e segurança pública. É o que aponta uma pesquisa divulgada recentemente pelo Instituto Datafolha, que traz os principais problemas do país apontados pelos entrevistados. A confiança de ter um atendimento de qualidade em caso de um uma emergência na escola, em uma festa ou na estrada é um dos sentimentos mais valiosos para uma parcela grande da população.

Por isso, empresas voltadas para o segmento, como o Grupo Vitalmed, vêm ampliando sua atuação, investindo em tecnologia e abrindo novas frentes que respondem à essa demanda crescente da sociedade. Hoje, além do atendimento pré-hospitalar (APH), do qual é pioneiro e referência, oferece uma série de outros serviços, a exemplo de assistência médica em hotéis, resorts, proteção médica a eventos (privados e públicos) e viagens, resgate em rodovias, atenção domiciliar (home care) e plano de saúde que abrange Salvador, o Boa Saúde.

A estrutura do Grupo, que tem 26 anos de atividades, conta hoje com mais de 850 funcionários e 430 colaboradores terceirizados (exclusivamente no quadro técnico de médicos e profissionais de enfermagem) atuando em Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna e em São Luís do Maranhão.

Em todos os lugares

Quem dirige pelas rodovias administradas pela Via Bahia (BR 345 e BR 116) e Bahia Norte (BA-526, BA-535, BA-535, BA-524 e BA-093) e precisa de atendimento de saúde, pode até não saber, mas conta com a cobertura do Grupo Vitalmed. A empresa oferece o serviço de resgate rodoviário através de 20 equipes que atuam 24 horas por dia.

“O foco principal é o atendimento de acidentes rodoviários, mas também respondemos a qualquer demanda médica que os usuários dessas rodovias possam ter. Nesse contexto, entre médicos, enfermeiros e resgatistas, temos 180 colaboradores diretos”, explica o gerente médico de Contratos, Ricardo Estevam. “Disponibilizamos as ambulâncias de resgate e todo material, inclusive de resgate veicular igual dos Bombeiros, para atender os acidentes”, completa.

O médico coordena também postos médicos em hotéis e resorts, no aeroporto e em eventos atendidos pelo Grupo Vitalmed. Atualmente, existem unidades no EcoTivoli Resort, Iberostar Resort, Gran Palladium Resort, além do Aeroporto Internacional de Salvador. “Nesses postos, contamos com 60 profissionais entre médicos, enfermeiros e condutores”, lista.

“Nestes locais temos equipes 24 horas também, sete dias por semana, montadas em postos médicos com recursos para atender qualquer tipo de situação de baixa a alta complexidade dos hóspedes, usuários e funcionários desses locais”, explica o médico. Casos muito graves são atendidos, estabilizados e removidos por uma ambulância da Vitalmed para a unidade hospitalar mais próxima. O serviço de área protegida também abrange alguns shoppings e escolas de Salvador.

Além dos postos fixos, o Grupo Vitalmed também atua em eventos, dos mais diversos, de shows a partidas de futebol, passando por corridas de rua, congressos, formaturas e casamentos. “Fomos responsáveis por toda a proteção médica da Copa do Mundo FIFA 2014 aqui em Salvador, tanto nos jogos, como nas concentrações das equipes em Porto Seguro, Mata de São João, Aracaju e Santa Cruz Cabrália. Fizemos também a Copa das Confederações FIFA 2013, Jogos Olímpicos Rio 2016, Copa América 2019, além de grandes shows internacionais, como Elton John”, elenca Dr. Estevam.

Proteção em viagens

Se o objetivo é garantir o atendimento de saúde durante uma viagem, é possível acionar a Vitalmed também. A empresa é a única do Estado vinculada ao Sistema Integrado Brasileiro de Emergências Médicas (SIBEM) e ao Sistema Integrado de Emergências Médicas (SIEM). A parceria com o SIBEM garante ao associado proteção em diversas cidades brasileiras, através da Rede de Reciprocidade de Serviços. Enquanto o vínculo ao SIEM assegura a proteção em várias cidades da América Latina.

Para ter acesso ao serviço, o associado precisa apenas entrar em contato com a central de relacionamento, com antecedência de até 48 horas da data da viagem, informando local e período de sua estadia. A Vitalmed, por sua vez, encaminhará as informações à empresa parceira responsável pelo serviço no local de destino do associado, que prestará o atendimento nos casos de emergência e urgência médica. Para fazer o chamado, o paciente deve entrar em contato diretamente com a empresa local.

Boa Saúde

Outra iniciativa de sucesso do Grupo Vitalmed, o Plano Boa Saúde, contempla consultas, exames diagnósticos, procedimentos ambulatoriais, além de serviços de emergência e urgência para atendimentos com observação clínica de até 12 horas. O plano possui clínica própria, no bairro de Nazaré, e uma rede credenciada com mais de 50 clínicas.

Com instalações confortáveis e atendimento humanizado, a clínica disponibiliza consultas pré-agendadas em Angiologia, Cardiologia, Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia Adulto, Endocrinologia Pediátrica, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Infectologia, Mastologia, Neurologia, Nutricionista, Obstetrícia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, além de exames de imagem.

As demais especialidades, exames e atendimentos de emergência e urgência definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, para o Plano no segmento Ambulatorial, são atendidos através de rede credenciada.

Com opções do tipo individual/familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão, o plano, que atende hoje a 10 mil beneficiários pessoa física e 1,4 mil beneficiários pessoa jurídica, tem um valor acessível (a partir de R$ 87,34) e total receptividade ao público idoso.

Investimento em educação

Para garantir o atendimento cada vez mais qualificado em tantas frentes de atuação, o Grupo Vitalmed lançou em janeiro de 2020 seu Programa de Internato de Medicina em Emergência e Urgência em parceria com a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. A iniciativa vai auxiliar a formação dos futuros médicos da instituição, fornecendo-lhes a vivência em atendimentos pré-hospitalares.

“Quando iniciamos a implementação desse projeto, naturalmente nos vinculamos a uma instituição de renome na área da educação médica, que comunga dos mesmos valores e princípios humanísticos que nós. A Escola Bahiana de Medicina tem, ao longo de décadas, formado profissionais de excelência não apenas no que concerne à graduação, mas também em cursos de mestrado e doutorado, reiterando sua visão de educação como processo contínuo”, revela Fernando Dias, coordenador do projeto.

“A parceria surgiu a partir da disponibilidade da Vitalmed em criar entre seus profissionais um ambiente de educação continuada e discussão constante de condutas. A presença do estudante em nosso serviço facilita muito o fluxo de informações científicas, e destas se constrói a Medicina, sempre em constante transformação”, avalia o médico.

O internato é uma etapa obrigatória da graduação do estudante de Medicina, na qual o discente, com supervisão de um preceptor, tem contato direto com a rotina da profissão. Na prática, cerca de 40 discentes irão atuar em plantões de 12 horas, ao longo de cada semestre, na Central de Controle Operacional (CCO) e na Intervenção de Baixa Complexidade e Avançada (APH) da Vitalmed, orientados por profissionais experientes já atuantes nas áreas.

De acordo com o coordenador, um dos diferenciais para o estudante “é a observação de que, independentemente do poder aquisitivo do paciente, o cuidado produzido e dispensado a este tem igual qualidade”, garante. “Atendemos desde associados abastados, com acesso a assistência de planos de saúde privados, até os mais humildes, usuários do SUS e por vezes em situação de vulnerabilidade de direitos”. O médico afirma ainda que “os alunos terão oportunidade de vivenciar uma medicina focada na pessoa, na qual nenhum recurso é negado ou acrescido em resposta a posição social do paciente”. As aulas começaram em 13 de janeiro.

“Eles chegarão ao mercado de trabalho no final de 2020 ou início de 2021. E espero que muitos destes permaneçam conosco enquanto plantonistas, já habituados com as rotinas da empresa. O ganho para a população é um profissional diferenciado em sua formação”, avalia.

Aposentados

O investimento do Grupo Vitalmed em profissionais de qualidade não passa apenas pelos jovens que ainda vão entrar no mercado de trabalho, mas também por gente que precisa de uma nova oportunidade depois dos 60 anos de idade. Em dezembro do ano passado, a empresa lançou um projeto-piloto voltado exclusivamente aos idosos aposentados que desejam voltar a trabalhar.

A empresa ofertou vagas destinadas à área de vendas, sob regime CLT, incluindo transporte, alimentação, auxílio médico e outros benefícios. O objetivo é promover a inclusão social, que é um diferencial presente na filosofia do Grupo em seus 26 anos de trajetória.

Atendimento humanizado

Todas estas iniciativas têm como norte o atendimento humanizado, que também faz parte da filosofia do Grupo. “Nosso papel é salvar vidas, preservar e promover a saúde. A sensação de poder atender um paciente em risco iminente de morte e você conseguir dar o melhor de si, e depois reencontrar com a pessoa bem não tem preço”, afirma o gerente médico de Contratos, Ricardo Estevam, responsável por todos os serviços de Estrutura Dedicada da Vitalmed voltado para empresas. “Isso inclui o resgate rodoviário, postos médicos em hotéis/resorts, aeroporto e eventos diversos que demandam de proteção médica”, explica.

Gerente de Operações Médicas, Diana Serra, reforça o compromisso do serviço. “A Operação do Atendimento Pré-Hospitalar (APH) é extremamente dinâmica e diariamente enfrentamos desafios e nos sentimos sempre recompensados quando cumprimos a nossa missão maior que é salvar vidas. Ao longo desses 26 anos de história temos certeza que fizemos a diferença na vida de milhares de famílias”, avalia.

Para dar conta dos 8 mil atendimentos por mês realizados pelo APH, o Grupo Vitalmed mantém cerca de 150 funcionários e 200 médicos prestadores de serviço distribuídos em setores como a Central de Controle Operacional 24 horas (composta por médicos reguladores, enfermeiros, operadores de logística e assistentes de atendimento), a Coordenação de Enfermagem (enfermeiros e técnicos de enfermagem) e a Coordenação de Frota (motoristas de veículos leves e especializados).

O grupo investe constantemente em tecnologia para otimizar o serviço de APH. “Implantamos, há cerca de dois anos, um aplicativo desenvolvido por nosso TI que proporciona uma comunicação em tempo real entre a Central de Controle Operacional e as equipes móveis de atendimento, através de smartphones. Ao ser acionada para o atendimento, a equipe recebe a melhor rota e os dados clínicos do paciente que será atendido, além do histórico”, explica Dra. Diana.

Estas iniciativas ajudam a amenizar as variáveis externas que são, ainda hoje, os principais desafios do atendimento. “O principal desafio do APH são as variáveis externas, aquelas que não podemos controlar, a exemplo do trânsito (horários de pico), manifestações, acidentes em via pública e alagamentos”, esclarece a médica. “Outra variável que hoje se apresenta como um grande desafio para o serviço é a questão da segurança e acesso a certas regiões da cidade”, acrescenta.

O Grupo Vitalmed também implantou o Vitalfone, um serviço 24 horas de orientação médica via telefone que fornece de orientações simples sobre o uso correto de medicações e alívio de sintomas, até casos críticos em que a vida do paciente está em risco. Caso o médico reconheça que o quadro apresentado seja crítico, o envio da ambulância é imediato. A média hoje é de cerca de 200 chamadas diárias.

"No caso de pacientes que precisem de atenção domiciliar, a empresa também oferece o Vitalcare, uma cobertura 24 horas em casa com os aparatos existentes em um hospital e equipe formada por profissionais de saúde que fazem o acompanhamento periódico, com horários pré-agendados. Esses cuidados personalizados favorecem o processo de recuperação do paciente, diminuindo os riscos de complicações clínicas por infecções e, por consequência, a redução de internações. Hoje, uma média de 500 pacientes estão sendo acompanhados por mês", explica a gerente do Vitalcare, Dra. Claudia Dórea.

Para completar, todos os associados ainda podem desfrutar do clube de benefícios, o Vitalvantagens, com descontos em farmácias, clínicas, faculdades e demais empresas credenciadas.

