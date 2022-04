Saúde em jogo? Entenda por que os cigarros eletrônicos são famosos entre os jovens e quais são as consequências do seu uso

Nas últimas semanas, circularam nos portais de notícias que estudantes de escolas de Salvador estavam utilizando cigarros eletrônicos dentro das dependências das escolas, o que preocupou pais e professores. Escolas emitiram comunicados alertando para os perigos do uso desses produtos em excesso.

Quem tem os costume de frequentar os bares e baladas de Salvador não acha nem um pouco esquisito o uso dos cigarros eletrônicos nesses espaços. Modernos e com a grande vantagem de não emitirem um odor desagradável, esse produto chegou com força há alguns anos na capital baiana. Mas após o período da pandemia, uma revelação nada agradável evidencia que o dispositivo tem atingido pessoas cada vez mais jovens.

Mas afinal, o que atrai os jovens a utilizarem um cigarro eletrônico, mesmo que esse adolescente nunca tenha sequer experimentado um cigarro convencional? O que torna esses produtos acessíveis a esse público? É sobre isso que o 44º episódio do O Que a Bahia Quer Saber vai discutir nesta semana. O episódio recebe a pneumologista Suzianne Lima, a psicóloga e terapeuta cognitiva comportamental, Priscila Pardo, e Alexandro Hazard Lucian.

Hazard é um dos principais nomes do país quando se trata de cigarros eletrônicos. Usuário há seis anos, ele abandonou o cigarro convencional após quase duas décadas e afirma que o dispositivo eletrônico salvou sua vida.

Desde então, ele atua como estudioso do assunto e escreve sobre a Redução de Danos do Tabagismo (RDT). O conceito trata os cigarros eletrônicos como um meio de amenizar e reduzir a dependência de nicotina em usuários do cigarro convencional.

Aliás, importante informar que o cigarro eletrônico não leva apenas esse nome. Vaper, pod, mod... todas essas são variações do cigarro eletrônico e, apesar de terem algumas diferenças, funcionam da mesma forma. Entre as diferenças, os vapes são os aparelhos maiores, geralmente têm juices com menos nicotina, mas eles geram muito mais fumaça. Já os pods, que são bem pequenos, alguns simulam até o formato do cigarro convencional, eles até fazem menos fumaça, mas se tornam mais nocivos já que contém uma nicotina bem mais concentrada que os outros produtos.

A produção, narração e edição do programa é de Vinícius Harfush.

