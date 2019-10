Sauípe ganha novo hotel premium

O Grupo Aviva inaugura no próximo dia 10 o novo Hotel Sauípe Premium. A abertura da unidade marca o início das ações do grupo voltadas para a captação de turistas para o período de alta estação. Uma das estratégias é a de fretar aeronaves, com saídas especiais no final de ano e férias de verão 2020. Esses voos terão origem nas cidades de São Paulo (SP), Brasília (Distrito Federal), Belo Horizonte (MG) e Ribeirão Preto (SP). Ação semelhante foi tomada durante o período de férias de julho e, segundo a empresa, com bons resultados.

Estão sendo lançados, ainda, dois pacotes especiais para o Réveillon: A Bahia é a Terra da Alegria e o Réveillon Simplesmente Luxo. No primeiro pacote estão inclusos no regime all inclusive ceia de réveillon, com música ao vivo, servida à beira das piscinas, queima de fogos, inserções artísticas e show da virada na Arena Sauípe, com festa especial para todos. Já o pacote Réveillon Simplesmente Luxo, inclui hospedagem no Hotel Sauípe Premium ou no Sauípe Sol Premium com transfer de ida e volta para festa de Réveillon na Praia do Forte, onde acontecerá o show da Ivete Sangalo e da banda Timbalada. Os hóspedes do Premium têm acesso a todos os hotéis do complexo. Ambos os pacotes estão disponíveis para as datas de 28 de dezembro de 2019 a 01 de janeiro de 2020, ou do dia 29 de dezembro de 2019 até o dia 02 de janeiro de 2020, e o preço mais barato divulgado pelo site do complexo é o de R$ 2.361.

Premium

O novo Hotel Sauípe Premium consumiu R$ 19 milhões em investimentos em uma obra que durou cerca de cinco meses. A unidade tem 198 apartamentos, sendo 20 para pessoas com deficiência física, além de duas suítes máster. O hotel também terá um restaurante e dois bares, sendo um localizado no lobby e outro na piscina. Uma das novidades é a piscina de borda infinita e serviços exclusivos. Com a conclusão da obra do Premium, a Aviva pretende atualizar os demais hotéis do complexo durante os próximos quatro anos, investindo, apenas nessas reformas, R$ 470 milhões. Os investimentos totais, até 2025 – que incluem a construção de um parque aquático – somam R$ 1,4 bilhão.



Foco

A Aviva assumiu o controle do Complexo de Sauípe há pouco mais de um ano, comprando o empreendimento da Previ (fundo de aposentadoria dos funcionários do Banco do Brasil). Com know how adquirido com o complexo Rio Quente Resort e com o Hot Park (parque aquático), a empresa mudou o foco do empreendimento baiano, agora voltado para o entretenimento de famílias.

O objetivo, segundo a empresa, é o de oferecer - mais do que hospedagem - momentos únicos de lazer e entretenimento total que ficarão na memória pela vida inteira. A estrutura da Aviva tem 12 hotéis e cinco pousadas, que somam mais de 2,7 mil apartamentos e recebe 2,2 milhões de hóspedes anualmente.

A Aviva possui mais de 4,5 mil associados e é controlada pelas duas holdings Algar e FLC. A Algar (Uberlândia-MG), atua nos setores de Tecnologia da Informação, Agro, Serviços e Turismo; já a FLC (Goiânia-GO) é uma holding patrimonial cujos principais ativos são a participação em empresas do ramo de Hotelaria e Turismo.



Bompreço de volta



O Grupo Big, que recentemente assumiu a operação do Walmart no Brasil, decidiu manter o nome Bompreço em pelo menos parte de suas lojas na Bahia, uma evidência da força que esta marca – de origem nordestina e que passou por diversos controladores estrangeiros até chegar ao Walmart – ainda tem entre os consumidores locais. Segundo fonte envolvida com a transição de controladores, Os 21 supermercados do grupo na Bahia vão usar a bandeira Super Bompreço, substituindo a Walmart adotada nos últimos anos. Já os 9 hipermercados vão usar o nome Big Bompreço. As lojas de hipermercado serão todas reformadas até meados do ano que vem. O valor dos investimentos nestas reformas, contudo, não foi revelado. O Grupo Big manterá os nomes das lojas Sam´s Club e Maxxi Atacado.







Bahia recebe R$ 976,9 milhões do Crediamigo



A Bahia já contabiliza R$ 976,9 milhões em recursos aplicados pelo Banco do Nordeste (BNB) dentro do programa Crediamigo, maior linha de microcrédito produtivo do Brasil. O montante está distribuído em 395,8 mil operações de microcrédito, aumento de 25,9% nos valores aplicados e de 12,9% na quantidade de operações em relação ao mesmo período do ano passado. Em toda a região atendida pelo BNB (os 9 estados nordestinos mais as regiões norte de Minas Gerias e Espírito Santo) o Crediamigo liberou mais de R$ 7 bilhões em empréstimos só neste ano, em 3,1 milhões de operações. Esses números representam crescimento de 14,3% e de 6,1%, respectivamente, na comparação com igual período de 2018. O programa possui mais de 20 anos de atuação e oferece crédito rápido e orientado para mais de 2 milhões de microempreendedores. Atualmente realiza 17,6 mil operações de microcrédito por dia, com média de R$ 2,2 mil de valor por empréstimo.







FIQUE POR DENTRO



Imóveis - OLX e Credimorar anunciam parceria para facilitar financiamento imobiliário. Com o acordo, interessados em adquirir imóveis por meio da plataforma poderão simular possibilidade de crédito em diversas instituições financeiras. O lançamento parte de uma série de estudos profundos sobre a experiência de compra na plataforma, que possui a maior audiência do mercado. Após a escolha da melhor opção de financiamento, a OLX indica que o comprador conheça o imóvel e, se houver interesse, formalize um contrato no momento da aquisição. As novas experiências já estão disponíveis no site e aplicativo da OLX para Android.



Reformas - Com a liberação antecipada do FGTS, o varejo de materiais de construção já prevê um reflexo positivo em seu faturamento neste segundo semestre. Para a Disensa, maior rede de franquias de materiais de construção da América Latina, a expectativa é de os projetos mais emergenciais de obras ou reformas sejam retirados da gaveta. Por isso, a marca vai realizar diversas campanhas temáticas. Depois do festival da pintura, em setembro, as lojas da marca agora vão celebrar o Festival da Hidráulica, em outubro; o Festival de Acabamentos, em novembro; e, em dezembro, o Festival da Iluminação. A empresa prevê ainda fechar o segundo semestre deste ano com um crescimento de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior e, até o final do ano, dobrar sua visibilidade no Brasil. Com 100 contratos de franquias e lojas espalhadas pelo Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, a Disensa, pertencente ao grupo franco-suíço LafargeHolcim, celebra o primeiro ano de operação no Brasil em 2019, com inovações no setor da construção.



Construção - A Bahia ocupa a sexta posição no ranking da economia do Brasil e dados divulgados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) demonstram que no segundo trimestre de 2019, o Produto Interno Bruto do Estado cresceu 1,3%. Algumas áreas contribuíram para esse avanço, entre elas a construção civil, que acumulou projeção positiva de 3,6% no PIB. Com base nesse cenário, Salvador foi escolhida, após nove anos sem receber eventos de grande porte na área da construção civil, para sediar a primeira edição da Feira da Construção Norte/Nordeste (FINNEC), Com entrada gratuita, o evento reunirá empresários de variados ramos da construção civil, de 23 a 25 de outubro, na Arena Fonte Nova.



Evento - Estão abertas as inscrições para o prêmio EVEX 2019, primeira premiação voltada para o mercado de eventos da Bahia, que busca destacar os grandes talentos deste segmento na região. Qualquer empresa ou profissional da área pode participar em uma ou mais das três categorias em que o edital se divide: 1.Organização, Assessoria e Produção de Eventos; 2.Espaços e Serviços e 3. Personalidade do Ano. O prêmio tem o apoio, curadoria e avaliação de importantes instituições, como a Associação Brasileira de Empresas de Eventos (ABEOC-BA) e especialistas do setor, a exemplo de Karina Ieno, idealizadora da Expo Noivas e Letícia Lima, professora do curso de eventos da Unifacs. Os interessados podem se inscrever até o dia 25 de setembro através do link: www.ba19.evex.co/premio-evex-2019 .A cerimônia de premiação acontece no encerramento do Evento Experience Bahia – EXBA19, dia 11 de outubro. Os premiados receberão certificado, selo de destaque e apoio publicitário no site do evento e de parceiros, além do troféu para os 3 primeiros colocados. O grande destaque da noite será o prêmio Personalidade do Ano, voltado para o profissional que mais impactou o mercado de eventos na Bahia.





Prêmio - O Banco do Nordeste (BNB) e a operadora de cartões visa premiram ontem (30/9) o comerciante Lenivaldo Lopes de Almeida, do município de Mundo Novo. A premiação é no valor de R$ 30 mil e se intitula Campanha Sonho Realizado. O objetivo é o de estimular o uso de cartões de débito entre os clientes do Crediamigo, programa de microcrédito produtivo do BNB. A campanha já premiou outros quatro empreendedores, nos estados da Bahia, do Piauí e do Ceará. O recurso dado pela premiação tem de ser usado em investimentos de melhorias no negócio.



Idosos - O Dia do Idoso, celebrado mundialmente em 1º de outubro, é a inspiração para realização de atividades culturais, de saúde e educativas para idosos. Cientes da importância que a população idosa tem para a sociedade, de 30 de setembro a 05 de outubro o Center Lapa promove a Semana do Idoso Empoderado, em parceria com à Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Na programação, palestras, apresentações de corais musicais, dança de salão, oficina de artesanato, entre outros. Todas as atividades têm acesso gratuito e acontecem no Espaço Aconchego, no piso L1, a partir das 10h.