Sauípe: nova estratégia já traz resultados positivos

A Aviva, grupo que comanda os Costa do Sauípe (BA), Rio Quente (GO) e o Hot Park (GO), registrou recordes de venda e ocupação no mês de julho deste ano ao alcançar receita de R$ 149 milhões. O número representa um crescimento de 11,4% em relação ao mesmo mês do ano passado e um acréscimo de 265 mil visitantes na mesma base de comparação. Deste total de receitas, R$ 21,7 milhões vieram de Costa de Sauípe, destino que o grupo assumiu há um ano e meio e que até 2017 acumulou operação deficitária. Para reverter o balanço do complexo baiano, a Aviva iniciou reformas nas instalações hoteleiras e, principalmente, mudou a estratégia do negócio, agora centrada no lazer familiar. Dentro deste novo foco, o grupo anunciou que vai construir em Sauípe um parque aquático utilizando o know how adquirido com o Hot Park. A construção está prevista para começar ainda neste semestre.



Entretenimento - Para o CEO da Aviva, Francisco Costa Neto, ao apostar no entretenimento como diferencial, os destinos se tornam ainda mais atraentes para o público. "Outros fatores que nos ajudaram a atingir esse faturamento foram as combinações de voos extras e provenientes de outras praças para atender, e maximizar do potencial dos resorts e parque que geraram receitas extras. Somado a isso, as experiências proporcionadas não só pela hospedagem e gastronomia, mas por toda programação pensada para o período", conta o executivo. No acumulado do ano, a Aviva já alcançou mais de meio bilhão em faturamento, sendo que a expectativa é a de faturar 1 bilhão ainda em 2019.



App tira consulta à Serasa de quem vai alugar imóvel



Recém-lançada no estado, a ferramenta Alpop Bahia pretende esquentar o mercado de locação de imóveis. Este segmento tem sofrido com a crise econômica e muitos de seus potenciais clientes estão longo do negócio por estarem inscritos em cadastros de restrição ao crédito – ou, no popular, estão com o `nome sujo´. A Alpop, focada no aluguel para famílias de baixa renda (até R$1,7 mil por mês), oferece a solução na qual o inquilino só precisa apresentar o número de seu CPF. A partir daí, o sistema utilizado pela aplicação faz uma análise de confiabilidade. Ultrapassada esta fase, é agendada uma visita ao imóvel para que o negócio seja fechado. Locador e locatário precisam estar cadastrados no aplicativo, da mesma forma que o imóvel disponibilizado para o aluguel. “Nós não tivemos nenhum caso de inadimplência, então a gente tem reforçado o conceito que o que falta é confiança na população de baixa renda”, diz José Azevedo Filho, CEO da Alpop Bahia. Uma pesquisa do Secovi-Ba indica que em Salvador 6,8 mil imóveis estão disponíveis para locação.



FTC amplia e inova cursos de pós-graduação

Ter ao menos uma especialização no currículo é uma exigência cada vez maior do mercado de trabalho, especialmente para cargos gerenciais. De olho nas mudanças nos conceitos de empregabilidade e de diferencial de currículo, a FTC oferece neste semestre os cursos de Gestão da Informação e novas tecnologias, o de Desenvolvimento de sistemas em web e mobile e Banco de dados com ênfase em Inteligência Empresarial. Com eles, a instituição passa a somar 22 cursos de pós-graduação ofertados em suas três unidades em Salvador (Paralela, Comércio e Lapa). A instituição informa que todos os seus ursos e pós-graduação, incluindo os novos, foram remodelados para contar com mais conteúdos ligados a empreendedorismo, novas tecnologias e desenvolvimento de competências. E também para atender à urgência dos alunos, a duração dos cursos foi reduzida para apenas 1 ano, com a grade privilegiando os conteúdos mais relevantes que serão ministrados de maneira mais profunda. Uma segunda mudança é a substituição do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) por um Plano de Desenvolvimento Profissional (PDP). Neste plano, o aluno vai se submeter a uma avaliação capaz de mapear seu perfil comportamental, suas principais competências profissionais e verificar a compatibilidade com a área em que atua.





FIQUE POR DENTRO

Inovação - Com o objetivo de transformar o mercado brasileiro e proporcionar a compreensão do empreendedorismo e da inovação como sustento empresarial e profissional para estudantes, o Centro Universitário Ruy Barbosa I Wyden junto com profissionais e empreendedores do mercado baiano, promove nos dias 3 e 4 de setembro, no teatro da Casa do Comércio, a primeira edição do Fórum Internacional de Inovação. A iniciativa, gratuita, é do Centro de Empreendedorismo e Inovação – CEI, com co-realização do Sebrae-BA e Fecomércio-BA, e apoio do CORREIO, Prefeitura Municipal de Salvador, Grupo Rede Mais, All Saints Bay e ABAStartup (Associação Baiana de Startups). As inscrições para os dois dias do Fórum já estão abertas e podem ser realizadas por meio do site: go.wyden.to/foruminovacao . Os interessados em participar devem se inscrever por meio do link e levar 02kgs de feijão, que serão doados para uma ONG.



Convenção - Com o objetivo de planejar as novas ações e propor metas para o segundo semestre de 2019, o Hapvida promove, nos dias 20 e 21 de agosto, a segunda convenção comercial do ano. O evento vai reunir executivos das áreas de Comercial empresarial e varejo, Hapvida+odonto, Licitações, Marketing, Relacionamento e Trade Marketing dos estados onde a operadora atua para debater sobre as melhores estratégias de negócios e celebrar as conquistas do primeiro semestre. O tema do encontro é "Hapvida Brasil" e será realizado no hotel Gran Mareiro, em Fortaleza (CE).

Agro - Se você tem uma startup, uma ideia, ou simplesmente pretende ter novas experiências no agro, chegou a hora de participar do Inova.Farm LEM, evento que irá conectar pessoas que pretendem movimentar e impactar de forma positiva o setor agropecuário com projetos empreendedores, modelo de negócios e novas tecnologias. O Inova.Farm acontecerá nos dias 30, 31 de agosto e 1° de setembro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia. O evento é o primeiro de cultura empreendedora do Senar AgroUp, projeto que visa incentivar e aproximar o ambiente de desenvolvimento de tecnologia com o produtor rural. A inscrição é feita pelo site https://intera.talent-hacking.com/inova-farm-lem/.



Turismo – O setor de turismo de Porto Seguro, o segundo destino mais procurado da Bahia, vai ganhar o reforço de 12 novos voos da Latam. As linhas sairão de São Paulo (6), Belo Horizonte (4) e Brasília (2). O anúncio foi feito pelo secretário estadual do Turismo, Fausto Franco, durante o Show Tour, na semana passada. Segundo ele, a ampliação de voos para a cidade do Extremo Sul faz parte de um plano da companhia para ampliar em 30% a oferta de linhas no Estado para aproveitar a política estadual de incentivos às companhias aéreas.



Telefonia - O TIM Live, a ultrabanda larga fixa da TIM acaba de chegar a cidade de Feira de Santana, na Bahia. A cidade é a 4º do estado a receber a funcionalidade, que chega com a tecnologia FTTH, permitindo que a fibra chegue até a casa do usuário, trazendo maior rapidez e estabilidade na navegação, além de conteúdos fruto de parceira da operadora com Esporte Interativo, Cartoon Network, Looke entre outros.



Usados – Para aumentar as vendas, o Auto Shopping Itapoan iniciou uma nova campanha. Ao adquirir ali seu veículo, o consumidor ganha um voucher de 40 litros de combustível (álcool ou gasolina) por mês até janeiro do ano que vem.