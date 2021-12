Sauipe se prepara para receber 12 mil famílias

Meta batida

A Aviva, detentora do Rio Quente e Costa do Sauípe, além do parque aquático Hot Park, celebra resultados históricos obtidos na Black Friday de 2021, com a superação na meta para a edição, acima até do período sem pandemia. A companhia faturou R$60 milhões. Na Costa do Sauipe, o crescimento foi de 144%, em Rio Quente foram 119% e outros 133% no Hot Park. Em comparação com o período pré-pandemia, houve aumento de 95% em Sauípe, 155% em Rio Quente e 128% no Hot Park. Miguel Diniz, gerente geral de marketing e vendas da Aviva, credita o resultado ao desejo de viajar, que precisou ser contido nos últimos meses. “Cerca de 12 mil famílias garantiram as férias em nossos destinos, e se programaram com antecedência, e mais de 48 mil pessoas irão aproveitar o Hot Park”, conta. O desempenho do Aviva Vacation Club, programa de contratação de férias compartilhadas da empresa, foi bastante comemorado pela empresa, uma vez que contribuiu com R$ 1,6 milhão do resultado obtido.

Investimentos

O Itaú vai inaugurar escritórios de investimentos íon em seis novas regiões agora em dezembro, encerrando o ano com 90 unidades. Florianópolis, Porto Alegre, Brasília, Goiânia, Recife e Salvador passam a contar com o novo modelo de assessoria para investimentos, reunindo especialistas com certificação e estrutura exclusiva para a jornada completa de orientações para investidores. Desde o início da operação íon, em março, o Itaú abriu 79 escritórios, com mais de 1 mil especialistas e obteve mais de R$ 335 bilhões de patrimônio líquido sob gestão. Até o final de 2022 devem ser inaugurados ainda outros 59 escritórios, com a contratação de aproximadamente 700 especialistas em investimentos. Em Salvador serão dois escritórios, que contarão inicialmente com cerca de 40 profissionais entre líderes, especialistas, assessores e traders em investimentos.

Pecuária digital

Referência na digitalização dos negócios da pecuária, a erural chega ao final de 2021 com um crescimento quatro vezes superior, em relação ao mesmo período do ano passado, com R$ 60 milhões em GMV (volume bruto de mercadoria movimentado). A empresa baiana oferece aos pecuaristas de todo o Brasil a praticidade de adquirir de qualquer lugar animais de genética superior das principais raças, além dos principais insumos da atividade. A expectativa para 2022 é chegar à marca de 30 mil animais de reposição e 5 mil animais de genética comercializados. No campo financeiro, os planos são de movimentar R$250 milhões de GMV.

Telecom

A TIM planeja aportes significativos para a Bahia em 2022. O diretor de vendas da TIM Nordeste, Bruno Talento, anunciou que a operadora pretende levar cobertura 4G para 100% dos municípios baianos no próximo ano. No segundo semestre, a operadora ativou a rede em mais de 86 cidades. No campo da inovação, as atenções voltam-se para a chegada do 5G. O gerente de engenharia da TIM Brasil, Homero Salum, afirmou que a companhia tem um olhar especial para o Nordeste e que assim que tiver a liberação do espectro pela Anatel, a TIM já estará com infraestrutura pronta para liberar o 5G. A expectativa é julho de 2022.

Nos trilhos

De outubro pra cá, mais de 64 mil toneladas de peças destinadas a trechos da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) passaram pelo Tecon Salvador, operado pela Wilson Sons. O navio African Hawk, vindo da China, atracou essa semana no terminal de contêineres com a última remessa de trilhos programada para o trecho II da Fiol, Caetité e Barreiras, com aproximadamente 485 quilômetros. O desembarque total desta última etapa, com 17.054 toneladas, está programado para ocorrer no nos próximos dias. O Tecon Salvador tem ampla experiência no atendimento às chamadas cargas de projeto, que são consideradas de alta complexidade por suas proporções gigantes, exigindo equipe especializada e infraestrutura de ponta. O terminal já atuou em projetos similares, a exemplo de plantas de fábricas do pólo industrial de Camaçari e de peças para grandes parques de energia eólica e solar, localizados em diferentes regiões do Brasil. “Estamos concluindo mais uma operação para um projeto de grande relevância para o Estado, que vem oferecendo oportunidades econômicas e sociais para toda a região onde está inserido. A união de dois modais eficientes traz efeitos multiplicadores, potencializa o desenvolvimento da cadeia produtiva e acarreta benefícios para toda a sociedade”, avalia Demir Lourenço, diretor executivo do Tecon Salvador, unidade de negócios da Wilson Sons.

Educação

O Bernoulli Educação está em busca de startups que queiram transformar a educação por meio da tecnologia. A partir do Spot b, o Grupo está em busca de soluções para as necessidades de crianças e jovens, e de todos aqueles que contribuem para o ecossistema educacional. Para participar, os interessados devem se inscrever até o fim de 2021 no link https://sistema.bernoulli.com.br/spotb.

Solidariedade

Atendendo pleito do Sincomércio Teixeira de Freitas, o Natal Solidário, do Sistema Fecomércio-BA, vai destinar 5 mil cestas básicas à população do Extremo Sul, atingida por fortes chuvas.

Saúde popular

A plataforma de saúde popular Clínica SiM inaugura em 4 de janeiro a primeira unidade na Bahia. Com um investimento de R$ 4 milhões, a unicade será instalada no Shopping Center Lapa, no térreo, com mais de 30 especialidades, soluções em saúde através do aplicativo, parceria com o maior laboratório do Brasil e estrutura com equipamentos de última geração. Com sede em Fortaleza e 31 unidades espalhadas em cinco estados - Ceará, Pernambuco, Pará, Goiás e, agora, na Bahia - a Clínica SiM possui 15 anos de experiência no mercado e consolidou-se por oferecer medicina de qualidade a preço justo para milhões de brasileiros.