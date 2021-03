Saulo e Lia lançam single e clipe de 'Escute Quando Estiver Triste'; ouça

Foi em um delicado momento da vida da cantora Lia, que enfrentava um término de relacionamento, que seu pai, Mauricio, lhe escreveu a canção “Escute Quanto Estiver Triste”. A letra e melodia não tardou em chegar até Saulo, através do amigo em comum. A indicação emocionou o cantor, de cara, resultando na gravação de um dueto, que virou single e até clipe, com estreia marcada para esta quinta-feira (25) nas plataformas digitais.

“Uma canção linda, sensível, que foi escrita por Mauricio para a filha dele, isso já é uma coisa de um afeto incrível. Chico, amigo querido, mandou essa canção pra mim, de uma forma rápida, por mensagem e ela me arrebatou", conta Saulo, que também relembra o próprio momento que vivia quando decidiu pela gravação. Confira prévia.

"Eu estava entre altos e baixos e ela me puxou pra cima, me levantou e me deu a esperança que eu precisava no momento. Eu peguei o violão na hora e fiz uma versão minha, até com a harmonia errada, mas naquela hora foi algo tão espontâneo, era um sentimento. Gravei e postei logo, porque queria compartilhar o que eu estava sentindo, o que aquela canção tinha causado em mim naquele momento. E tendo a certeza que essa música, assim como me tocou e tocou todos que a ouviram, vai tocar outras pessoas pela verdade que ela carrega”, explica Saulo.

Saulo então decidiu gravar oficialmente a canção e nada mais justo que convidar aquela que foi presenteada com a letra. “Essa música tem um lugar especial na minha vida, ela foi um presente do meu pai pra mim, em um momento complicado e é uma grande honra cantar ela com Saulo. Eu fiquei muito feliz com o convite, é uma oportunidade maravilhosa, sou muito grata”, fala Lia.

“Não só a canção me arrebatou, mas também a voz de Lia. É uma menina jovem, que tem uma vida na voz e com aquele texto, foi muito bonito”, completa o cantor.

“Escute Quanto Estiver Triste” também vem acompanhada de um belíssimo videoclipe, que traz Saulo e Lia em paisagens que transmitem calma e serenidade. “O clipe ficou sensacional, é lindo, transmite sensibilidade, carinho, amor, enfim é tudo que a gente está precisando agora.”, celebra Lia.

Com direção dos irmãos Chico e Marcelo Kertész, o clipe foi gravado em paisagens da Bahia e da Califórnia.

“A canção foi nos conduzindo. Eu me sinto completamente guiado pela canção, e chegamos a esse resultado de trabalho incrível do videoclipe, que eu acho muito honesto, muito verdadeiro. A luz é linda”, completa Saulo.

E finaliza: “Eu de fato espero que essa canção toque as pessoas como me tocou e levante as pessoas como me levantou, sobretudo nesses momentos que a gente está passando. A primeira frase da música é muito significativa ‘ouça bem meu bem, a vida não lhe tira nada sem dar nada em troca’ acho que ela se comunica também com a atualidade, infelizmente o peso desse momento e ela dá esse equilíbrio de leveza. Eu sou apaixonado por essa canção, eu estava fazendo várias antes, com textos enormes e Mauricio escreveu o que eu gostaria de ter escrito nessa fase. Em poucas palavras o que de fato é necessário para ter uma esperança e para levantar a vida. Eu acredito que essa música vá entrar na vida das pessoas. É o sol que nos acorda todo dia, se o sol acorda todo dia, tem uma vida pra viver, o que aconteceu ontem já foi e é preciso acreditar daqui pra frente.”